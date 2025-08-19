Cinco profissões ‘invisíveis’ hoje que podem pagar salários milionários até 2030

(oatawa/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09h30.
O mercado de trabalho está se transformando e algumas profissões ainda pouco conhecidas já se destacam como as mais promissoras da próxima década.
Áreas que combinam tecnologia de ponta, automação e sustentabilidade ganham destaque com potencial rentável, mesmo sem visibilidade hoje.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Segundo o Fórum Econômico Mundial, serão criados cerca de 170 milhões de novos empregos até 2030 — muitos deles em áreas ainda emergentes — enquanto 92 milhões poderão desaparecer com a automação.
Isso demonstra que a demanda por novos perfis especializados está crescendo. Além disso, a expectativa global é de que a IA e os processamento de dados criem 11 milhões de funções até lá.
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS