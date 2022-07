CEBRI lança curso sobre comércio exterior do Brasil

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) lançou um curso sobre as políticas de comércio exterior do Brasil.

Durante as oito aulas do curso será analisado o comercio internacional brasileiro entre 1945 e 2022, partindo da criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês), até a realização da 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2022.

As aulas serão realizadas entre os dias 19 de julho até 11 de agosto, ministradas por 11 renomados especialistas selecionados pelo CEBRI.

Entre eles, o ex-Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevêdo, Alexandre Parola, Representante Permanente do Brasil junto à OMC e Carlos Márcio Cozendey, Delegado do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas em Paris.

Curso do CEBRI ideado por embaixadores

O curso foi idealizado e organizado pelo Embaixador José Alfredo Graça Lima, Vice-Presidente do Conselho Curador do CEBRI e Árbitro do Mecanismo Provisório de Apelação da OMC (MPIA), e Victor do Prado, Senior Fellow do CEBRI e ex-Diretor do Conselho e do Comitê de Negociações Comerciais da OMC.

O público-alvo são executivos, diplomatas, estudantes de Relações Internacionais, Economia, Administração e áreas afins, além de interessados em geral pelo tema.

“O curso busca demonstrar a importância do comércio como fator determinante da política externa na consecução dos objetivos permanentes do Estado. E, ao percorrer 75 anos de história, descreve a evolução da política de comércio exterior do Brasil”, declarou o Embaixador Graça Lima.

“Em um mundo com múltiplas crises, o CEBRI cumpre com sua missão de disseminar conhecimento de qualidade sobre as relações internacionais e tem a iniciativa de criar um curso com alguns dos maiores negociadores comerciais do Brasil para contar a história do comércio internacional e do país”, explicou Victor do Prado.

No total, serão oito aulas online ao vivo, que ficarão gravadas, sem prazo para expirar, com material de apoio, chat para perguntas e respostas, sugestões de leitura e certificado de conclusão.