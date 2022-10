BTG Pactual apoia evento que vai conectar desenvolvedores de tecnologia de toda a América Latina

O The Developer's Conference (TDC), maior conferência para profissionais de tecnologia do Brasil, ultrapassa as fronteiras do país e realiza sua primeira edição latina: o TDC em Español – Colômbia Tour.

O encontro acontece presencialmente em Bogotá (Colômbia) no dia 27 de outubro e tem entre os principais apoiadores o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.

Com formato híbrido, também estará disponível online na plataforma Hopin nos dois dias (27 e 28), e terá seu conteúdo totalmente em espanhol com o objetivo de impactar a comunidade latina de tecnologia possibilitando uma maior interação e troca entre os profissionais e empresas da região.

“Apoiar projetos que incentivam o desenvolvimento de tecnologia é uma de nossas prioridades, para contribuir com a formação de mão de obra especializada e ajudar a reduzir o GAP existente hoje no mercado, que busca cada vez mais por profissionais de tecnologia. Por isso, iniciativas como o TDC merecem toda nossa atenção, ficamos felizes em ver um projeto tão inspirador ‘ganhando a América’”, celebra Christian Flemming, COO do BTG Pactual.

“Nos últimos TDC temos acompanhado um crescimento do interesse de desenvolvedores e profissionais da América Latina no evento. Com a pandemia e o crescente uso do home office, os profissionais têm buscado oportunidades em outros países da região e dos Estados Unidos e Europa. O TDC é uma ótima oportunidade de networking e interação com empresas como Oracle, Microsoft, entre outras”, explica Yara Mascarenhas, Fundadora e Host do Evento.

O primeiro dia do evento será realizado presencialmente na cidade de Bogotá — Colômbia e, com transmissão simultaneamente pela plataforma Hopin para toda a América Latina. Já o segundo dia será totalmente virtual, ambos contarão com a participação de palestrantes de toda a região.

“O TDC já percorreu diferentes cidades do Brasil, conectando os grandes players do mercado de TI aos profissionais da área e transformando carreiras por meio do estímulo à inovação aberta e compartilhamento de ideias. Agora vamos ampliar o alcance e inspirar a troca de experiência e a colaboração em toda a América Latina para que possamos repensar e evoluir o ecossistema de desenvolvimento de software no mundo”, complementa Yara.

Os dois dias do encontro reunirão mais de 15 horas de conteúdos divididos em oito trilhas que abordarão os temas mais relevantes do mercado de tecnologia, são elas: Ágil, Arquitetura, APIs & Microsserviços, Testes, Web & Mobile, Design, DevOps & Cloud, Inteligência Artificial & Dados, Transformação Digital e Inovação.

Além do BTG, apoiam o evento: CI&T, Jetbrains, AWS, Accenture, e Linux Professional Institute-LPI.

TDC en Espanhol Colombia Tour — presencial e online

Presencial

Quando: 27 de outubro de 2022

Local: Dann Carlton Hotel - Avenida 15, 103-60 - Bogotá, Colômbia

Online: Plataforma Hopin

Quando: 27 e 28 de outubro

Horário: a partir das 11h (horário de Brasília)

Site: https://promo.thedevconf.com/es-2022

