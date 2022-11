Bracell está com 500 vagas de emprego para nova fábrica em Lençóis Paulista (SP)

A Bracell, empresa brasileira produtora de celulose, está com inscrições abertas para diversas vagas. As oportunidades são para uma nova fábrica de papel tissue na sua unidade fabril de Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo.

Ao todo, serão 500 vagas para as áreas de conversão e operação. As contratações ocorrerão entre novembro de 2022 a janeiro de 2024, previsão de início da nova fábrica. O projeto terá quatro máquinas para produção de papel higiênico e papel toalha, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano.

“Buscamos profissionais que tenham experiência em processos produtivos e operação fabril. Pessoas de todo o Brasil pode participar do processo seletivo, pois oferecemos os subsídios necessários para que possam residir na região da fábrica", declarou Marcela Pereira, gerente de Recrutamento e Seleção da Bracell.

Quais os benefícios que a Bracell oferece?

Os selecionados contarão com benefícios como: participação nos resultados, bônus por produtividade, plano médico e odontológico (incluindo dependentes), vale-alimentação, refeitório e transporte fretado.

Aqueles que vierem de outros locais para residirem na cidade serão beneficiados com auxílio mudança, deslocamento e hospedagem por 30 dias.

Confira as vagas disponíveis:

Engenheiro de Processos;

Supervisor de Processos;

Operador I, II e III;

Engenheiro de Manutenção;

Técnico em Logística;

Engenheiro de Qualidade;

Inspetor de Qualidade ;

Técnico em Manutenção.

Os interessados devem se inscrever por meio da página de carreiras da Bracell.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.