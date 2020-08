Bayer tem mais de 150 vagas para estudantes e paga R$ 1.700

A Bayer, multinacional da indústria química e farmacêutica, abriu as inscrições para seu programa de estágio 2021.

A empresa procura por jovens matriculados em curso superior ou técnico para mais de 150 posições na Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Paraná.

Para participar do programa, os estudantes devem estar no mínimo no segundo ano da graduação. Embora o processo tenha teste de inglês, ele não tem caráter classificatório.

Para os estudantes de nível técnico, é preciso ter vínculo com colégio técnico e possibilidade de fazer estágio por dois anos. As vagas são para a unidade de Camaçari, na Bahia.

Além da bolsa de 1.700 reais, a Bayer oferece plano de carreira, curso de inglês online, horário flexível, gympass, assistência médica e odontológica, seguro de vida e desconto em produtos.

O começo do estágio está previsto para fevereiro de 2021. As inscrições ficam aberta até o dia 21 de setembro pelo site.