As três dicas de Bill Gates para ter sucesso (e equilíbrio) na vida profissional

Há 49 anos, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft, uma empresa que revolucionou o setor de tecnologia para sempre. Para criar uma empresa tão bem-sucedida, que agora ostenta uma capitalização de mercado de US$ 3,1 trilhões, Bill Gates lembra que raramente fazia pausas. Na verdade, ele disse que nos primeiros dias da Microsoft "ele nem mesmo acreditava neles", disse à turma de formandos da Northern Arizona University em 2023.

"Quando eu tinha a idade de vocês, eu não acreditava em férias. Eu nem acreditava em finais de semana", falou o bilionário, que tinha 20 anos quando fundou a empresa que mostrou ao mundo o Windows.

"À medida que fui ficando mais velho - e especialmente depois que me tornei pai - percebi que, tanto em termos de fazer seu melhor trabalho, quanto de ter uma vida excelente, essa intensidade nem sempre era apropriada. Não espere tanto tempo como eu esperei para aprender essa lição."

A revista Fortune separou três dicas valiosas de Bill Gates que podem ajudar bastante você e sua carreira:

Faça perguntas ao resolver problemas

Os líderes empresariais são constantemente encarregados de resolver problemas - seja algo com implicações de longo ou curto prazo. Gates diz que sempre inicia seu processo de solução de problemas fazendo duas perguntas: Quem lidou bem com esse problema? E o que podemos aprender com eles?

Embora sejam perguntas aparentemente simples, elas podem servir como bons pontos de partida para a pesquisa sobre a melhor forma de abordar um desafio.

Gerencie seu tempo com sabedoria

Um personagem improvável ensinou a Gates o valor da administração eficaz do tempo: o amigo bilionário Warren Buffett. Embora Buffett seja, sem dúvida, uma das pessoas mais poderosas e ricas do mundo dos negócios, ele adota uma abordagem "simples" com sua agenda.

"Sentar e pensar pode ser uma prioridade muito maior do que a de um CEO normal. E ter cada segundo marcado em sua agenda não o torna um líder de negócios melhor", disse Gates.

Seja compreensivo e paciente

Embora Gates tenha demorado um pouco para perceber as implicações de sua intensidade durante os primeiros dias da Microsoft, ele conseguiu tirar uma lição importante sobre como ser um bom líder - e isso não tem nada a ver com gerenciamento de dinheiro, mas sim com tempo e pessoas.

"A paciência é um elemento-chave do sucesso", disse Gates.