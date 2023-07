Alunos “destaque” do MBA em ESG participam da premiação EXAME Melhores do ESG

“Entender e sentir o ESG na prática”. Foi assim que Vanessa Loni, aluna do MBA em ESG da EXAME e do Ibmec, definiu a noite da premiação Melhores do ESG, realizada em junho em São Paulo. Ela e mais três alunos da pós graduação – Gelvani dos Santos, Caroline Carlana e Roger Marques – foram premiados pela EXAME como “alunos destaques” do MBA e ganharam um convite VIP para o evento.

Principal ranking de sustentabilidade do país, o Melhores do ESG elege as empresas mais comprometidas com a jornada ESG. O ranking contou com metodologia Ibmec, e entre as premiadas, a Aegea foi eleita a melhor empresa do ano, além de vencer na categoria Saneamento e Meio Ambiente; e a Unipar conquistou o prêmio compromisso ESG.

Estar no evento foi inspirador para esses profissionais que estão se especializando em ESG. “Ver essas empresas que começaram com pequenas ações há muito tempo e hoje estão aqui sendo premiadas mostra como é importante a gente começar”, disse Vanessa.

“É um evento que traz mais certeza pra gente da importância do movimento ESG, da importância da sustentabilidade hoje nas empresas. Me deixa muito feliz ouvir tudo o que ouvi de diversos CEOs, que a sustentabilidade tá incorporada no dia a dia dos negócios das empresas”, afirma Roger Marques, que já trabalha hoje com foco em sustentabilidade e tecnologia.

“Estou muito feliz de estar aqui para comemorar a sustentabilidade. [ESG] é um projeto importante para mim, vai de acordo com os meus propósitos”, afirmou a aluna Gelvani dos Santos. Ela veio de Goiânia para São Paulo especialmente para participar do evento.

“O MBA em ESG foi um divisor de águas para mim. Quando comecei, era um desafio porque estava fazendo um reposicionamento de carreira”, relata. Ao longo do curso, ela já se envolveu em dois projetos junto com outros alunos: o GTP-ESG, um grupo de pesquisa composto só por mulheres, e a REDE, que irá prestar serviços para todo o país ajudando empresas a implementarem ações ESG.

Para Caroline Carlana, aluna do MBA que trabalha como analista ambiental na Suzano, uma das premiadas da noite, ir ao prêmio a fez enxergar um mundo de oportunidades. “A premiação foi inspiradora por ver empresas tão renomadas de pertinho, seus representantes fazendo atividades com tanto destaque nessa agenda tão importante”, afirma. “Estou super empolgada, cheia de vontade de começar a colocar em prática tudo o que aprendemos no curso”, comemora.

O convite foi recebido com muita alegria pelos alunos premiados, que se sentiram reconhecidos pela dedicação ao MBA e ainda puderam vislumbrar um futuro promissor na área. “Estamos no caminho certo, logo estaremos aqui se Deus quiser”, torce Vanessa.

Conheça a Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC: https://exame.com/faculdade