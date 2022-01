Agência oferece bolsas para estudar e trabalhar em Dubai

Está procurando uma oportunidade para estudar fora do Brasil? A agência SEDA Intercâmbios abriu um novo programa de bolsas de estudo para interessados em estudar e trabalhar em Dubai, nos Emirados Árabes.

Saiba qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Segundo Helicon Alvares, CEO da SEDA Intercâmbios, além do país se destacar pela qualidade de vida e oportunidades de emprego, o visto de trabalho também é mais simples de conseguir do que em outros países.

“Os vistos são processados diretamente pela escola nos Emirados Árabes Unidos e a taxa de recusa é praticamente zero”, afirma.

O programa é voltado para pessoas que queiram avançar nos estudos de inglês. As bolsas de estudo oferecem desconto de 15% no valor do curso, que sai por 3.215 dólares.

O valor já inclui a matrícula, o curso, material didático, duas semanas de acomodação, despesas de visto e o transfer na chegada ao aeroporto.

Mesmo com o curso de curta duração de quatro meses, os alunos poderão adquirir o visto de trabalho para um ano de estadia. No período após o curso, os alunos podem aprimorar os conhecimentos de sala de aula na prática.

No dia 13 de janeiro, às 19h, a agência vai realizar um webinar para explicar o programa, o curso e as oportunidades de trabalho no país. A inscrição pode ser feita pelo site.

