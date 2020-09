A relação entre a saúde mental e o sucesso profissional

A pandemia do novo coronavírus agravou os problemas de saúde mental como ansiedade, depressão ou mesmo ataques de pânico. Em junho, um estudo abrangente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou uma expansão de mais de 90% nos casos de depressão e de mais de 70% nas queixas de crise de ansiedade em postos de saúde e clínicas da região.

Mesmo as empresas estão sentindo os efeitos da piora na saúde mental dos brasileiros em meio à crise sanitária. No início de setembro, uma pesquisa da consultoria Falconi com 517 executivos de empresas em diversos setores apontou uma alta nos registros de distúrbios emocionais, como estresse, em 37% dos negócios pesquisados.

Tudo isso custa caro às empresas. Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse no Brasil (Isma-BR), fazer pouco caso da saúde mental impõe gastos de 80 bilhões de dólares por ano ao Brasil em perda de produtividade da mão de obra. Nos Estados Unidos, a conta é ainda mais salgada: 300 bilhões de dólares.

Para trazer alguma resposta à crise de saúde pública, e ajudar empresas e profissionais a lidarem com as incertezas trazidas pela pandemia, a EXAME Academy promoverá a live Os Males do Mundo Moderno: A Importância da Saúde Mental na Produtividade.

A live terá a participação da Herah, startup paulistana dedicada ao manejo da saúde mental nas empresas. Fundada pelos médicos psiquiatras Guilherme Malaquias e Victor Bigelli, desde o ano passado a Herah vem aplicando formulários de perguntas com uma espécie de check-up das condições emocionais da mão de obra. “O gasto de saúde é o número 1 das empresas depois da folha de pagamento e a depressão é grande causadora da perda de produtividade”, diz Bigelli. “Se as pessoas têm autoconhecimento, elas conseguem fazer boas escolhas para evitar tudo isso.”

O conjunto de respostas levantado pela Herah é analisado com tecnologias de inteligência artificial para extrair, daí, conclusões a respeito do bem-estar dos funcionários de uma organização. Na lista de clientes estão grandes empresas como a sucroalcooleira Raízen e a rede de laboratórios Fleury.

Na hora de procurar novas colocações ou de assumir o protagonismo das suas trajetórias profissionais, esse conhecimento de si também é fundamental para o indivíduo: “As pessoas passam cinco, dez anos sofrendo sozinhas, sem procurar ajuda, com medo de serem tachadas de loucas. Isso acarreta problemas de autoestima e também pode atrapalhar o desenvolvimento profissional. Queremos ajudar o público a ter autoconhecimento para poder fazer boas escolhas, inclusive sobre a própria trajetória profissional.”, completou Bigelli.

Na live do dia 01 de outubro, às 19h, Bigelli e Malaquias irão falar, entre outros assuntos, sobre a importância de analisar a própria vida para entender questões como as situações estressantes do ambiente de trabalho, que são capazes de levar a uma piora das condições emocionais do indivíduo. “Queremos tirar o estigma ligado ao tema de saúde mental”, diz Bigelli. “O tema é essencial tanto para os funcionários como para as empresas.” Para participar, clique aqui e inscreva-se. Você poderá, inclusive, enviar suas dúvidas, que serão avaliadas e poderão ser respondidas durante a transmissão.