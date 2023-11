A importância em números dos Programas de Desenvolvimento de Lideranças

Não há como discordar que boas lideranças são capazes de sustentar e impulsionar organizações para um futuro de sucesso, especialmente se o presente é imprevisível e cheio de desafios. São os líderes que precisam tomar decisões estratégicas e escolher os melhores caminhos, além de promover espaços acolhedores para os seus times, com boa comunicação e engajamento. Nenhuma dessas são tarefas fáceis e muito menos intuitivas. É preciso capacitação, afinal:

70% do engajamento de um time depende do seu líder direto (Deloitte)

Oito em cada dez profissionais pedem demissão por causa do seu líder (Michael Page)

Um estudo recente publicado por Josh Bersin, entrevistou cerca de oito mil profissionais do RH para identificar as competências que têm maior impacto no crescimento das organizações. É possível ver nos dados que entre as principais competências que impactam as empresas estão o Desenvolvimento de Lideranças, a Gestão da Mudança e Comunicação, e o Design Organizacional.

Porém, entre todos os investimentos realizados em Recursos Humanos, o desenvolvimento de lideranças é o mais crucial. E ao correlacionarm as áreas de investimento em RH com o crescimento do negócio, descobrimos, surpreendentemente, que o desenvolvimento de lideranças apresenta os melhores resultados. Em outras palavras, empresas que se dedicam ao desenvolvimento de líderes (não apenas à sua promoção) superam significativamente suas concorrentes.

A crise oculta das lideranças nas organizações

Mesmo sabendo de tudo isso e em contradição ao que os dados mostram, muitas vezes a prática não funciona bem assim. O estudo também revelou um alarmante declínio no investimento e no foco das empresas no desenvolvimento de lideranças. Ou seja, mesmo diante dos desafios que vivenciamos nos últimos anos, como a pandemia, o trabalho remoto/híbrido, saúde mental, inteligências artificiais e o mercado de trabalho altamente competitivo, as organizações têm negligenciado esse aspecto crítico.

A falta de consciência sobre a importância desta competência também é surpreendente: a pesquisa revela que apenas 25% das organizações acreditam que o desenvolvimento de lideranças proporciona um retorno de alto valor à empresa. Por outro lado, as organizações que têm consciência da importância do tema também não fazem esforço significativo para alterar o cenário: apenas 17% estão aumentando seus orçamentos de desenvolvimento de liderança e mais de 60% gastam menos de US$ 500 por ano em gestão e desenvolvimento de liderança por pessoa.

Ou seja, mesmo com todas as pressões externas, as organizações parecem estar negligenciando um ativo fundamental - suas lideranças.

O que a sua empresa pode ganhar ao investir nos próprios líderes

Os dados apresentados na pesquisa de Bersin são incontestáveis. As empresas com excelentes práticas de desenvolvimento de liderança têm uma vantagem significativa: elas têm três vezes mais chances de encantar os clientes e ultrapassar as metas financeiras; são 17 vezes mais propensas a serem consideradas um ótimo lugar para trabalhar e possuem cinco vezes mais chances de se adaptarem bem às mudanças.

Além disso, outros benefícios no longo prazo incluem:

Colaboradores emocionalmente estáveis e saudáveis: líderes capacitados priorizam dar voz às pessoas, criando um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados, ouvidos e respeitados.

Maior produtividade e inovação: eles têm a capacidade de motivar e engajar suas equipes de maneira que se crie um ambiente criativo e inovador.

Atração e retenção de talentos: profissionais ambiciosos buscam organizações que os ajudem a crescer e alcançar seu potencial. Investir em liderança é uma maneira eficaz de atrair os melhores talentos e mantê-los na empresa.

E como a Exame Corporate pode ajudar a desenvolver sua liderança

Está comprovado que o desenvolvimento eficaz de lideranças impacta diretamente o sucesso de qualquer empresa. Na Exame Corporate Education, entendemos profundamente essa necessidade e oferecemos soluções práticas e diferentes experiências de aprendizagem para transformar potencial em excelência.

Nossos programas são desenhados para atender tanto líderes emergentes quanto executivos experientes, equilibrando sessões presenciais interativas com recursos digitais para uma jornada de aprendizado contínua e integrada.

Em um mundo onde adaptabilidade e visão estratégica são fundamentais, nosso foco é capacitar líderes para enfrentar desafios e entregar resultados para o negócio. Convidamos você a explorar como nossos programas podem fortalecer a liderança na sua empresa. Para mais informações, clique aqui e descubra como podemos ajudar a moldar o futuro da sua organização.