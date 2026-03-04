A forma como você responde essa pergunta na entrevista pode definir sua contratação

Entre as perguntas mais comuns em processos seletivos está a explicação sobre por que um profissional deixou o emprego anterior. A questão costuma parecer simples, mas frequentemente expõe fragilidades de comunicação que influenciam diretamente a percepção do recrutador.

A especialista em carreira Erin McGoff explica que candidatos costumam ter dificuldade em encontrar uma forma adequada de responder à pergunta sem parecer evasivos ou excessivamente negativos.

O desafio não está apenas no conteúdo da resposta, mas principalmente na forma como ela é estruturada. Para recrutadores o objetivo é identificar sinais de comportamento profissional, capacidade de comunicação e maturidade ao lidar com conflitos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O erro de comunicação que sinaliza risco

Um dos erros mais recorrentes é transformar a entrevista em um espaço de desabafo sobre experiências profissionais negativas. Reclamações sobre gestores ou colegas costumam produzir o efeito oposto ao esperado.

Do ponto de vista do recrutador, esse tipo de resposta sugere a presença de conflitos não resolvidos ou dificuldades de relacionamento. Passando a mensagem de que o candidato traz consigo problemas que podem se repetir na nova organização.

Outro ponto relevante é o fator reputação, em muitos setores, redes profissionais são pequenas e interconectadas. Críticas abertas a empresas ou profissionais podem gerar desconforto ou levantar dúvidas sobre postura profissional.

Esse tipo de situação evidencia um aspecto pouco discutido em processos seletivos. A entrevista é um exercício de comunicação estratégica. Não se trata apenas de relatar fatos da trajetória profissional, mas de demonstrar capacidade de síntese, equilíbrio e posicionamento.

Estrutura de resposta que preserva reputação

McGoff sugere uma estrutura simples para lidar com a pergunta de forma objetiva e profissional.

O primeiro passo consiste em mencionar algo positivo sobre a experiência anterior. Isso demonstra reconhecimento pelo trabalho realizado e reduz a percepção de conflito. Comentários sobre projetos desenvolvidos ou aprendizados adquiridos costumam cumprir bem essa função.

Em seguida, o candidato pode explicar de forma breve o motivo da saída. A recomendação é manter uma linguagem neutra. Mudanças internas na empresa, transformações na gestão ou reestruturações organizacionais são exemplos de explicações que contextualizam a decisão sem criar atrito.

Por fim, a resposta deve direcionar a conversa para o futuro. Apontar interesse na nova posição e destacar como as próprias competências podem contribuir com a empresa ajuda a reposicionar o foco da entrevista.

Essa sequência organiza a narrativa profissional de forma clara. Ao mesmo tempo, demonstra habilidade de comunicação, capacidade de síntese e visão estratégica da própria carreira.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

