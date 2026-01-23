Carreira

A chave para liderar bem em 2026? Falar a 'linguagem de motivação' certa com cada pessoa do time

Framework inspirado nos cinco “love languages” ajuda líderes a identificar o que realmente engaja — e o que desmotiva — seus colaboradores

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15h52.

Para liderar pessoas, não basta definir metas, organizar reuniões e distribuir tarefas. Um líder de verdade precisa entender o que move cada indivíduo da equipe, e isso raramente é uniforme.

Segundo Hope Horner, fundadora da Lemonlight, uma das falhas mais comuns em programas de reconhecimento corporativo é assumir que o que motiva um, motiva todos.

A solução pode estar em um conceito simples, já popular em relacionamentos: as cinco linguagens do amor. Traduzidos para o ambiente corporativo, eles revelam diferentes formas de engajamento e reconhecimento que líderes podem (e devem) usar para destravar o desempenho e a conexão emocional dos seus times. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

O erro mais comum: premiar com base na sua visão, não na deles

Bonificações genéricas, prêmios padronizados e elogios públicos são estratégias recorrentes, mas frequentemente ineficazes. Segundo Horner, muitas vezes elas apenas demonstram que o líder não vê verdadeiramente seu time.

Funcionários reagem de forma diferente a estímulos distintos. Alguns querem ser notados em público, outros preferem um gesto discreto de reconhecimento. Há quem precise de mais autonomia; outros, de presença ativa da liderança. Não há uma fórmula universal, mas há uma metodologia para personalizar.

As cinco ‘linguagens de amor’ no ambiente de liderança

1. Palavras de afirmação: o poder do reconhecimento verbal

Colaboradores que se encaixam nesse perfil prosperam quando recebem elogios claros, específicos e sinceros. Eles guardam mensagens de agradecimento e se lembram de feedbacks positivos por muito tempo. 

Quando não são reconhecidos, mesmo fazendo um bom trabalho, perdem energia e engajamento.

Como liderar melhor: envie mensagens diretas de reconhecimento, elogie publicamente em reuniões, e sempre explique por que aquele trabalho foi importante.

2. Atos de serviço: apoio prático vale mais que palavras

Essas pessoas se sentem valorizadas quando seus líderes aliviam a carga, resolvem burocracias ou ajudam em momentos críticos. Mais do que elogio, o que conta é a atitude. 

Um chefe ausente durante a crise, mas presente na hora de parabenizar, perde credibilidade com esse perfil.

Como liderar melhor: pergunte genuinamente “O que posso tirar do seu prato?”, ajude a remover entraves e esteja presente quando o trabalho aperta.

3. Tempo de qualidade: atenção total e espaço para crescer

São os colaboradores que querem estar próximos da liderança, não por status, mas por aprendizado. Eles valorizam reuniões bem aproveitadas, conversas profundas e a chance de participar de decisões estratégicas.

Como liderar melhor: proteja as reuniões individuais, convide-os para projetos estratégicos e ouça com atenção. Aqui, tempo é mais valioso do que qualquer presente.

4. Receber presentes: investimentos em crescimento

Esse grupo enxerga recursos, cursos, eventos e novos desafios como demonstração de confiança. Não é sobre dinheiro, é sobre acreditar no potencial. 

Quando não recebem oportunidades, se sentem ignorados ou desvalorizados.

Como liderar melhor: libere verba para formações, ofereça desafios estratégicos, e mostre que o desenvolvimento deles é parte do plano da empresa.

5. Conexão humana: criar senso de pertencimento

Aqui, o que motiva é camaradagem, calor humano e cultura de equipe real. São pessoas que amam os rituais da empresa, lembram dos aniversários, criam piadas internas e sentem falta disso quando tudo é frio e remoto.

Como liderar melhor: promova momentos informais, encontros presenciais, celebrações e conversas fora do roteiro. Para esses profissionais, sentir-se parte de algo maior é tudo.

