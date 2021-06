5 hábitos de Jeff Bezos para uma carreira de sucesso

Fundar uma empresa bilionária e manter a própria fortuna podem ser um desafio e tanto. Para garantir que a pressão das tarefas cotidianas não impeça seu desempenho profissional, Jeff Bezos segue alguns "pequenos rituais" que impactam na produtividade dele. Entre eles, estão alguns que podem ser adaptados à rotina de quem não tem bilhões na própria conta: ter um tempo só para si todos os dias e se esforçar para ter uma boa noite de sono, por exemplo.

Veja os detalhes enfatizados pelo bilionário para ter uma rotina mais agradável e produtiva:

1 - Ter tempo de qualidade para focar em objetivos bem especificados

Para Jeff Bezos, planejamento é essencial. Estabelecer metas diárias e saber onde cada parte do seu tempo será gasta é uma chave para ser mais produtivo, além de trazer um senso claro de propósito, segundo o executivo.

Ao cumprir tarefas ao longo do dia, focando em uma por vez, é possível estar mais motivado para continuar fazendo mais tarefas, o que pode trazer um senso claro de "missão cumprida" ao longo do dia. Além disso, segundo o professor de neurociência Earl K. Miller: "multitasking não é uma tarefa humanamente possível". Ou seja, foco é a chave.

2 - Ter tempo para fazer algo para si mesmo

Para o executivo, fazer pelo menos uma coisa por dia que seja capaz de trazer alegria à rotina é um ponto fundamental para a gestão de seu tempo. O momento de descompressão é algo fundamental para profissionais de todos os níveis, ainda mais em tempos de pandemia, em que pelo menos 44% dos brasileiros relataram estar sobrecarregados durante a pandemia, de acordo com uma pesquisa realizada pela Microsoft no último ano.

Combater o burnout pode depender da cultura empresarial instaurada em cada empresa -- e mesmo nas menores, atitudes simples como garantir um "dia sem calls" podem ajudar colaboradores a se sentirem menos sobrecarregados. Mas, é claro, a motivação financeira também pode exercer um papel essencial nesse ecossistema.

3 - Garantir boas noites de sono

Ao contrário de outros executivos, que têm como hábito dormir de 5 a 6 horas por noite, Jeff Bezos não abre mão das oito horas diárias de sono, agora que a Amazon atingiu um estágio de maturidade elevado. Ainda assim, o executivo afirma que acorda cedo.

"Vale a pena poder tomar mais decisões por dia se você está cansado ou de mal-humor? Faz, se você está em uma startup. Mas a Amazon não é mais uma startup", diz o executivo.

4 - Evitar tomar decisões quando estiver cansado

Em uma matéria da CNBC, Jeff Bezos afirma que evita tomar decisões no fim do dia. "Às cinco da tarde eu já penso que não posso fazer mais nada naquele dia, 'vamos tentar de novo amanhã às 10h'?" disse o executivo, rindo.

Evitar a "fadiga da decisão" é um aspecto-chave para garantir o sucesso, segundo o psicólogo social Dr. Roy F. Baumeister, responsável por cunhar a expressão. Por isso, alguns executivos, como Mark Zuckerberg, optam por usar a mesma roupa todos os dias -- diminuir a quantidade de decisões a serem tomadas pode ajudar a ser mais assertivo naquelas que realmente importam ao longo do dia.

5 - Começar o dia com calma

Jeff Bezos não abre mão de tomar um bom café da manhã e dedicar algum tempo lendo jornais antes de começar seu dia de trabalho, por volta das 10h. Ao estar mais descansado, o executivo acredita que é possível ter mais foco nas decisões, além de estar presente como pai. "Eu gosto de tomar café da manhã com meu filhos, fazer as coisas com calma é algo essencial para mim", diz Bezos.

