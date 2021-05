27 programas de bolsas de estudo para Canadá, EUA, China e Austrália

Por Nathalia Bustamante, do portal Estudar Fora

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2021, ou a partir de 2022. Se você está em busca de uma bolsa de estudo com inscrições abertas, está no lugar certo!

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudo para estudar fora. Isso inclui Estados Unidos, Alemanha e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais.

Bolsa de estudo na Austrália

Universidade de Bond oferece bolsas de 50% para estudantes de graduação

A australiana Bond University, localizada no estado de Queensland, está oferecendo bolsas de 50% para estudantes internacionais com “excelente histórico acadêmico”. Estudantes de todo o mundo que ainda não entraram na graduação podem se inscrever.

Os áreas com cursos disponíveis são: Ciências Atuariais, Arquitetura e Ambiente Construído, Negócios e Comércio, Comunicação e Mídia Criativa, Ciências da Saúde, Hotelaria e Turismo, Relações Internacionais e Humanas, Direito, Ciências Sociais, Psicologia e Aconselhamento e Esportes.

Para mais detalhes, os interessados na bolsa devem se inscrever aqui e preencher este formulário. Inscrições abertas até 11 de junho.

University of Western Australia oferece bolsas parciais para estudantes internacionais

A University of Western Australia está oferecendo bolsas de estudo para alunos de graduação e pós-graduação com início em 2022. Para estudantes de graduação, as bolsas vão até AUD $ 48.000 para os cursos de 4 anos e AUD $ 36.000 para os de 3 anos. Já alunos de pós-graduação podem receber até AUD $ 24.000 para 2 anos de curso.

Para concorrer às bolsas é necessário ser aprovado no processo seletivo geral da Western. Para mais informações, acesse aqui. Inscrições abertas até dia 23 de junho.

Bolsa de estudo nos Estados Unidos

Bolsas integrais e parciais para estudantes internacionais na Snow College

O Snow College, uma faculdade gratuita localizadas no estado de Utah, está oferecendo bolsas integrais e parciais para estudantes de graduação internacionais. A bolsa integral oferece um auxílio de $19.000 dólares para cobrir taxas variadas, assistência de saúde e despesas com estadia pelo período de 1 ano.

Os critérios de avaliação são mérito com base no histórico acadêmico, experiências extra-curricular, voluntárias e compromisso em ajudar os outros. O prazo para a inscrição para o segundo semestre de 2020 é 1º de outubro. As inscrições serão analisadas com base na data de envio.

Veja aqui a lista de cursos oferecidos e mais informações sobre as bolsas. Para se inscrever, preencha este formulário.

Bolsa de estudo no Reino Unido

Bolsa Denys Holland para University College London

A instituição pública University College London está com inscrições abertas para a bolsa Denys Holland. A bolsa oferece um suporte financeiro de 9 mil Euros por ano de curso para os estudantes utilizarem com despesas, como estadia e comida. Como Londres é uma cidade cara, os interessados devem ter em mente que será necessário desembolsar algum dinheiro, caso decida tentar a bolsa. Para concorrer às bolsas é necessário ser aprovado no processo seletivo geral da UCL. Para mais informações e inscrição, acesse aqui. Inscrições abertas até dia 2 de julho.

Pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

DAAD Scholarships abre inscrições para mestrado e doutorado na Alemanha

Maior programa de bolsas internacionais do mundo, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) está com inscrições abertas para estudantes de mestrado e doutorado com estudos relacionados à desenvolvimento nas áreas de ciência aplicadas, arte e humanidades, negócios e direito, educação e língua, engenharia, ciência natural e ciências sociais. As bolsas contemplam os alunos por, no mínimo, dois anos em uma universidade alemã estadual ou reconhecida.

A bolsa para estudantes de mestrado é de 850 euros e para doutorado é de 1.200 euros. Além do auxílio financeiro, os contemplados receberão seguro saúde, auxílio viagem e 230 euros para auxílio em pesquisa.

Para interessados, veja a lista de documentos e formulários exigidos aqui. Confira a lista de cursos disponíveis aqui. Inscrições devem ser feitas até dia 31 de agosto.

Instituto Leibniz de História Europeia oferece bolsas de PhD e Pós-doutorado

O Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Instituto Leibniz de História Europeia), um instituto público de pesquisa em história localizado na cidade de Mains, está com inscrições abertas para bolsas de pesquisa nos níveis PhD e pós-doutorado. Segundo o Instuto, a bolsa tem como objetivo “ajudá-lo a desenvolver seu próprio projeto de pesquisa em estreita colaboração com pesquisadores que trabalham no IEG”.

Para o pós-doutorado, os candidatos devem ter concluído o doutorado até, no máximo, 3 anos antes e apresentar um relatório final deste projeto para concorrer à bolsa. Já as bolsas de PhD são voltadas para alunos que tenham “pelo menos um grau de mestrado em história, teologia ou outra disciplina que funcione historicamente”. Interessados em se inscrever no PhD, os documentos devem ser enviados até o dia 15 de agosto. Para o pós-doutorado, o prazo é 15 de outubro.

Fundação Alexander von Humboldt abre inscrições para programa de Fellowship George Forster para pesquisadores e pós-doutorados

A Fundação Alexander von Humboldt está oferecendo bolsas de pesquisa para pesquisadores de países em desenvolvimento estudarem na Alemanha por um período entre 6 e 24 meses. Os candidatos devem ter concluído o doutorado há, pelo menos, quatro anos. Os contemplados receberão 2.670 euros por mês e seguro saúde durante a estadia no país.

Além disso, os benefícios incluem despesas com bolsas de idiomas, viagens, abono familiar de 346 euros, caso seja casado, e mais 274 euros por filho. A lista completa de benefícios e documentos exigidos está aqui. Interessados devem enviar as candidaturas até dia 30 de junho.

Fundação Alexander von Humboldt oferece bolsas de estudo para “líderes do amanhã”

Já estão abertas as inscrições para o programa anual de uma das instituições mais renomadas da Alemanha para apoio à pesquisa. A Fundação Alexander von Humboldt concede a bolsa German Chancellor Fellowship para estudar por um ano no país europeu. O prazo de candidatura termina em 15 de setembro.

Os interessados(as) devem ter nacionalidade brasileira e diploma de curso de graduação concluído pelo menos doze anos antes do início da bolsa (1º de outubro de 2022), além de experiência inicial de liderança comprovada. É necessário ter proficiência em inglês e/ou alemão e apresentar um projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante um ano, detalhado e elaborado de forma independente.

Escola oferece bolsas para pós-graduação a brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas para pós-graduação em políticas públicas. O objetivo das “Scholarships for Public Servants in Brazil” é auxiliar na capacitação de servidores públicos que trabalhem gerenciando equipes ou diretamente em Recursos Humanos. As inscrições vão até 1 de maio ou 1 de junho, dependendo do curso desejado.

Estão disponíveis bolsas para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (MPP, mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (MIA, mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (EMPA, mestrado executivo em administração pública).

Universidade Alemã de Ciências Aplicadas oferece 10 bolsas para estrangeiros

Com opções de cursos online e presenciais, a alemã IU de Ciências Aplicadas está oferecendo bolsas de até 80% para os cursos online. Para as bolsas em cursos presenciais, a instituição solicita que os interessados entrem em contato para maiores informações. A ajuda de custo contempla diplomas de graduação, mestrado e MBA, com duração de um a dois anos.

Bolsas de estudo na Austrália

A Universidade de Flinders, instituição pública australiana localizada em Adelaide, está com inscrições abertas para 5 Bolsas Internacionais de Pesquisa em Pós-Graduação. Como parte do Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship, serão oferecidas até 10 bolsas para pós-graduação na Austrália.

As bolsas são voltadas para estudantes internacionais que desejam fazer um mestrado ou doutorado com pesquisa em diversas áreas. O programa têm duração de até três anos e os estudantes selecionados receberão um auxílio no valor anual de $28,597 mil dólares australianos, além de diversas ajudas de custo. As candidaturas podem ser enviadas por e-mail até 06 de agosto.

Bolsas de estudo no Canadá

Bolsas de estudo em mestrado e doutorado para mulheres na área de finanças

A empresa de Serviços financeiros FinCad, localizada em Vancouver, está com inscrições abertas para a bolsa FINCAD Women in Finance (Mulheres em Finanças). O programa fornece um prêmio de US$ 20.000 para mulheres que estejam matriculadas em programas de mestrado ou doutorado no ano letivo 2021/2022. Metade do valor é destinado à instituição de ensino e a outra metade à vencedora. Interessadas devem preencher este formulário e enviar a documentação até o dia 30 de junho.

Programa Banting de pós-doutorado oferece bolsas para diversas instituições canadenses

O governo canadense está com inscrições abertas para o programa Banting Postdoctoral Fellowships. O programa contemplará 70 pesquisadores com uma bolsa de 70 mil dólares canadenses por ano e tem duração de até dois anos. O programa é voltado para pesquisadores canadenses e estrangeiros. As inscrições para as bolsas de pesquisa no Canadá se encerram dia 22 de setembro.

Bolsas de estudo na China

Programa Schwarzman Schwarzman de mestrado na China oferece bolsas para jovens líderes

Anualmente, o programa Schwarzman Schwarzman busca por jovens líderes ao redor do mundo para estudarem e estreitarem as relações com a China, potência internacional em permanente ascensão há mais de 20 anos. Com objetivo de “moldar o Futuro dos Assuntos Globais”, o programa oferece cobertura total de custos e uma experiência imersiva em liderança e networking. Estudantes interessados devem fazer a inscrição até o dia 21 de setembro.

Bolsas de estudo na Espanha

Becas Santander: XVIII Programa de Bolsas de Estudo Miguel de Cervantes UAH 2021/22 para a Universidade de Alcalá

O programa de bolsas de estudo do banco Santander está oferecendo 40 bolsas para o Programa Miguel Cervantes para estudantes em nível de mestrado. A Universidade de Alcalá é uma instituição pública localizada em Madrid, na Espanha. Os candidatos interessados devem comprovar proficiência em espanhol. Como a universidade é pública, as bolsas cobrem gastos com alojamento. Confira mais informações aqui. O prazo para inscrição é dia 15 de junho.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Bolsas para professores de inglês nos Estados Unidos

A Comissão Fulbright abriu inscrições para o DAI (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers), programa de bolsas para professores de inglês da rede pública. As inscrições estão abertas para candidatos de 6 estados brasileiros (Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Sergipe) e o prazo para se candidatar varia conforme cada um deles. A inscrição deve ser feita por meio da Secretaria Estadual de Educação dos Estados participantes.

Para ser elegível ao programa de bolsas para professores de inglês, é necessário ter licenciatura em Letras/Inglês (concluída após 31 de dezembro de 2010) e ser docente efetivo do idioma no ensino médio, com pelo menos metade de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino regular.

Bolsas de 15 mil dólares para jornalismo econômico em Nova York

A Escola de Jornalismo da City University of New York (CUNY) recebe até 16 de julho as inscrições para a McGraw Fellowship. As bolsas para jornalistas apoiam profissionais de mídia que tenham no mínimo cinco anos de experiência para que desenvolvam matérias aprofundadas em jornalismo econômico.

O programa criado pela CUNY seleciona candidatos que já atuem como jornalistas há, no mínimo, cinco anos. Podem ser jornalistas que trabalhem como freelancers ou editores. Os profissionais escolhidos pela iniciativa passam três meses como “fellows”, recebendo um auxílio mensal de 5 mil dólares. Ao longo de três meses, o valor chega a 15 mil dólares ao todo.

Bolsas de estudo na Holanda

Programa Orange Tulip Scholarships

Pensando em cursar graduação, mestrado ou MBA na Holanda? A Orange Tulip Scholarships Brazil (OTS), iniciativa voltada especialmente a estudantes brasileiros, está com inscrições abertas. O prazo para se inscrever varia entre as universidades participantes, mas se encerra entre fevereiro e maio.

As bolsas (mais de 60) são destinadas a cursos ministrados em inglês com qualidade internacionalmente reconhecida. O OTS concede apoio integral ou parcial sobre o valor da anuidade (tuition fee), e em alguns casos, cobre também os custos do visto e seguro. São, no total, 23 universidades participantes.

Bolsas de estudo na Itália

Instituição oferece 55 bolsas de doutorado na Itália

A Scuola Superiore Sant’Anna, localizada na cidade de Pisa na Itália, está recebendo inscrições para um total de 55 bolsas de estudo para doutorado em programas ministrados em inglês. As bolsas contemplam diversas áreas de estudo, e seu valor, benefícios associados e prazos de inscrição variam de acordo com a área. As últimas inscrições se encerram em 25 de junho.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo na Polônia

Bolsas para pós-doutorado e pesquisadores com experiência na Academia Polonesa de Ciências

A Academia Polonesa de Ciências, está com inscrições abertas para a primeira chamada do programa de bolsas PASIFIC, voltado à pesquisadores em nível pós-doutorado. Interessados devem ter título de doutorado ou, pelo menos, quatro anos de pesquisa comprovada. A academia fica localizada em Varsóvia, capital da Polônia, e oferece uma ampla variedade de áreas de pesquisa. Confira a lista aqui.

Os contemplados receberão cerca de 2.500 euros por mês por um período de 2 anos, além de auxílios financeiros para taxas extras. Para mais informações, acesse este link. Interessados devem enviar as candidaturas até dia 30 de junho.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de mestrado em negócios na Universidade de Oxford para mulheres

A Saïd Business School, escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women, que oferece bolsas para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres. Para a candidatura, as interessadas devem enviar “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições estão abertas ao longo do ano, entre os dias 10 de maio e 18 de outubro.

São, ao todo, 5 bolsas de estudo para 5 programas diferentes e cada estudante selecionado receberá um total de £10.000. As cinco áreas de estudo são: negócios globais, estratégia financeira, liderança organizacional, estratégia e inovação e inteligência artificial para os negócios.

Mestrado no Reino Unido: bolsa de mais de £15.000 na Glasgow Caledonian University

A Glasgow Caledonian Univesity (GCU) está com inscrições abertas para o seu programa Postgraduate Ambassador Studentship até 1 de junho. O programa concederá bolsas de mestrado no Reino Unido de até £15.000 (equivalentes ao valor integral de um curso), com a contrapartida de que os bolsistas trabalhem como “embaixadores” da universidade.

Universidade de Bristol tem bolsas de estudo de pós, de até £20.000 por ano

A Universidade de Bristol está recebendo inscrições para o programa Think Big Scholarships. As bolsas para a Universidade de Bristol valem tanto para graduação quanto pós-graduação, e seus valores variam de £5.000 até £20.000 por ano de estudo. As inscrições ficam abertas até 29 de março (para graduação) ou 14 de junho (pós).

As bolsas de graduação são válidas para qualquer programa em tempo integral, com exceção dos de Medicina, Odontologia e Veterinária. As de pós-graduação, por sua vez, são válidas para qualquer programa de um ano de duração em tempo integral.

Bolsas de estudo em Singapura

Governo de Singapura oferece bolsas para PhD e pesquisa

O Governo de Singapura abriu inscrições para bolsas para PhD nas áreas de Ciências Biomédicas, Engenharia e temas ligados às Ciências Físicas (como Química, Física e Astronomia), pelo programa Singapore International Graduate Award (SINGA). É possível se candidatar até 1 de junho para o programa voltado a alunos de doutorado, que tem início em janeiro de 2022.

A bolsa cobre integralmente os valores de anuidade por até quatro anos de duração do programa. Há ainda um valor mensal de cerca de 2 mil dólares (que aumenta para 2,5 mil depois que o candidato faz a qualificação), auxílio financeiro de mil dólares para instalação no país e 1.500 dólares para passagens aéreas.

Bolsas de estudo na Suécia

Bolsas de estudo integrais para MBA na Stockholm School of Economics

A Stockholm School of Economics (SSE) está com inscrições abertas para bolsas de MBA para estudantes internacionais. O programa é voltado para interessados em aprimorar conhecimentos e habilidades de liderança. Interessados devem ter um diploma de graduação e, no mínimo, 5 anos de experiência profissional. Os vencedores receberão um auxílio de 495.000 coroas suécas, o equivalente a 59 mil dólares americanos. Veja aqui mais informações. Apesar de não exigir fluência em sueco, apenas em inglês, os interessados devem preencher este formulário escrito em sueco. Candidaturas podem ser enviadas até o dia 18 de junho.

Bolsas de estudo sem local específico:

Rotary oferece bolsas integrais para “Estudos pela Paz” em sete países

Se o seu sonho é ajudar a promover a paz e a compreensão entre os povos, esta bolsa da organização Rotary Internacional é para você. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio.

É oferecido apoio financeiro para cursos de mestrado e aperfeiçoamento em Estudos da Paz. São até 130 bolsas que incluem, além das mensalidades e taxas escolares, as despesas com passagens aéreas até o país, moradia e alimentação durante o curso.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

A Boustany Foundation, uma fundação suíça dedicada à promoção do talento jovem, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para MBA em duas das melhores universidades do mundo: Harvard e Cambridge. As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2020 já estão abertas e vão até 15 de maio de 2020 (para Cambridge) e 31 de maio de 2021 (para Harvard).

A bolsa de estudo cobre US$ 47.500 anuais das taxas do programa de Harvard (num total de US$ 95 mil pelos dois anos) e £ 23 mil das taxas do programa de Cambridge (que só tem um ano). Além disso, as despesas de acomodação e viagens relacionadas ao estágio ficam sob a responsabilidade da Fundação Boustany.

"As Melhores Bolsas de Estudo com Inscrições Abertas em Maio" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

