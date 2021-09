Você é um líder empático? Sem empatia não existe liderança eficaz

Naiana Tokarski*

No pós-pandemia, a palavra empatia tem ganhado mais espaço em nosso vocabulário. Com origem no termo grego empatheia, que também significa paixão, a empatia deriva da compreensão e da identificação com outras pessoas.

Empatia é uma habilidade cada dia mais necessária para construir relações significativas. Para ser empático é preciso ampliar e abrir a percepção, estar atento no presente, no olhar e nas palavras do outro para poder firmar uma conexão fortalecida. A empatia também significa colocar-se no lugar do colega, do parceiro e do colaborador.

Mas construir laços fortalecidos e duradouros não é uma tarefa fácil. A empatia é um exercício diário e de estudo constante. Uma liderança empática, entende, acima de tudo, que um ambiente de trabalho feliz colabora diretamente com o bom desenvolvimento dos colaboradores.

Na psicologia organizacional, influenciada pelo trabalho do psicólogo americano, Abraham Maslow, por exemplo, podemos perceber como a felicidade profissional está inteiramente ligada à felicidade pessoal. Nós, líderes, devemos estar atentos e proporcionar ambientes adequados, com o intuito de fazer os colaboradores evoluírem a ponto de atingirem a estima e a autorrealização profissional.

Hoje, como vice-presidente do Grupo Artesanal, compreendo que a liderança que está atenta ao outro, ao sentimento, sem julgamento, é uma liderança mais objetiva, mais humana, que consegue, de fato, extrair o melhor do seu time.

Como ser uma líder empática?

O exercício de ouvir e abrir diálogos com os colaboradores é o principal caminho. Mas para executar a função de ouvir de forma adequada, é necessário abandonar os nossos aconselhamentos, julgamentos e história de vida, ninguém é igual. Devemos ouvir os nossos colaboradores, perguntar e valorizar a perspectiva e os sentimentos de cada pessoa. Ao analisar a situação, a comunicação pode ser personalizada e positiva. Outro aspecto importante: abra diálogos com pessoas com histórias de vida diferentes de você. Essa atitude vai expandir o seu olhar.

Sem empatia não existe liderança eficaz

Em minha trajetória profissional e contato constante com pessoas, aprendi que sem empatia não existe liderança eficaz. Existem diversos estudos que comprovam que líderes empáticos contribuem com a felicidade e desempenho dos colaboradores. No Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations existe uma variedade de levantamentos que podem contribuir com a sua capacidade de avaliar o contexto e tomar decisões assertivas. Nunca pare de estudar e evoluir seu repertório. Caminhe junto e fuja das relações superficiais e forçadas. Crie mecanismo para que os seus colaboradores se sintam à vontade para expor e indicar melhorias para o negócio, sem julgamentos ou represálias. Abra lives, marque um café virtual, coloque-se à disposição para ouvir.

Como a empatia colabora em momentos de crise?

Podemos perceber que a pandemia mundial, ocasionada pelo covid-19, afetou o psicológico das pessoas. A incerteza no ambiente de trabalho, na vida pessoal e em relação ao futuro provocou mudanças expressivas de comportamento em todos nós. Neste momento, o papel da liderança é extremamente importante como elemento de envolver e unir pessoas, mostre que você se importa e que está sempre disposto a ajudar seu time.

*Naiana Tokarski é diretora comercial do Grupo Artesanal, líder no mercado de farmácias de manipulação no centro-oeste e em Minas Gerais

