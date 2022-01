Viveo abre 20 vagas de estágio com foco na trajetória dos candidatos

Apostar na diversidade e promover a inclusão de pessoas egressas de escolas públicas, de diferentes classes sociais, raças, orientação sexual e idades é um dos grandes desafios não somente das empresas mas da sociedade em geral. Sob esta ótica, a Viveo (VVEO3), ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde e que atua desde a fabricação e, distribuição de material e medicamentos, até gestão de clientes em todo o Brasil, exerce seu lema “Cuidar de Cada Vida” em mais um projeto.

Recentemente, a empresa abriu um processo seletivo, plural, para buscar estagiários em diversas áreas. E o destaque deste projeto é que a própria área de Gestão de Pessoas da empresa fará a seleção dos candidatos para garantir que a escolha seja focada na jornada de aprendizado e vivência de cada candidato, tornando mais humanizada a seleção e garantindo um repertório mais diverso entre os candidatos.

São mais de 20 vagas entre as áreas administrativas, de fábrica e operação, como segurança do trabalho, segurança industrial, jurídico, administração comercial, engenharia de automação, PCP, compras, qualidade, transporte, logística, financeiro e recursos humanos, espalhadas entre as 40 unidades da Viveo (VVEO3) por todo o Brasil, nas cidades de: Blumenau (SC), Brasília (DF), Cajamar (SP), Indaial (SC), Ribeirão Preto (SP), Santo Amaro da Imperatriz (SC), São Paulo (SP) e São Sebastião do Paraíso (MG).

Os estagiários contratados irão passar por um programa de desenvolvimento com o objetivo de capacitá-los para os desafios corporativos e acelerar a carreira.

Os interessados podem se candidatar para as vagas por meio do link até o dia 21 de janeiro. O início das atividades será em março.

“Acreditamos que a condução interna nos aproxima do melhor match entre a cultura da Viveo e os talentos de mercado. Teremos uma atenção especial com todos os universitários e iremos valorizar a diversidade na composição do programa, para que tenhamos uma visão complementar de futuros líderes. Além disso, entendemos que com a pandemia tudo ficou mais robotizado, e mesmo o processo de seleção sendo 100% online, esse olhar direto da Viveo com jovens talentos pode fazer toda a diferença, principalmente para quem busca a primeira oportunidade”, diz Cintia Pontalti, head de desenvolvimento de pessoas da Viveo.

O processo será dividido em seis etapas: inscrição pelo LinkedIn, envio de formulário, vídeo do candidato para identificação de match cultural, dinâmica de grupo, entrevista com o gestor e RH e processo de contratação.

“Acreditamos que o profissional pode se desenvolver ao longo da carreira, por isso, optamos por critérios básicos para as vagas, possibilitando que a trajetória de aprendizagem e comportamento sejam valorizados tanto quanto a sua formação. Nosso processo seletivo será às cegas, incluindo a proveniência de universidade e escola, assim, nosso objetivo é identificar potenciais minimizando vieses inconscientes e focando em sua vivência”, declara Cintia.

