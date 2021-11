Veja descontos da Elo em lojas nacionais e internacionais na Black Friday

A Elo preparou para a Black Friday ofertas exclusivas para os clientes economizarem nos presentes, e aproveitarem ofertas com até R$ 500 de desconto, além de frete grátis e cashback em grandes marcas e lojas de segmentos variados como Nike, Centauro e Fast Shop. Além disso, a Elo ainda oferece uma promoção imperdível nos restaurantes Habib’s e Ragazzo, em combos de seis Bib’sfihas ou seis coxinhas a R$ 0,06. Já nas compras internacionais, os clientes Elo que se cadastrarem na Promoção Use Elo em elouseeganhe.com.br ganham um vale-compra de R$ 100 em diversas marcas ou US$ 20 para usar na Amazon, a partir de US$ 50 gastos. Todas as ofertas estão disponíveis no site.

Confira abaixo uma seleção de dicas para economizar nesta Black Friday com cartão Elo.

Sites Internacionais — Vale-compra de R$ 100 em diversas marcas ou US$20 na amazon.com a partir de US$ 50 gastos. Cadastre-se no site;

Nike — Até R$ 500 de desconto em tênis, frete grátis e 10% de cashback nas compras no site nike.com.br. Cadastre seu cartão no site e resgate seu cupom de desconto;

Centauro — 30% de desconto em chuteiras e 8% de cashback nas compras no site centauro.com.br. Cadastre seu cartão no site e resgate seu cupom de desconto;

Fast Shop — Até 80% de desconto e 3% de cashback no site fastshop.com.br/web. Cadastre seu cartão no site;

Netshoes — Ganhe 20% de desconto na seleção de produtos no site;

Ragazzo — Combo seis coxinhas clássicas R$ 0,06 nas compras pelo site ou aplicativo;

Habib's — Combo seis esfihas clássicas R$ 0,06 nas compras pelo site ou aplicativo;

Philips — Até 30% de desconto no site. Cadastre seu cartão neste link e resgate seu cupom de desconto;

Positivo — R$ 180 de desconto em Notebooks, All in One e Desktops e desconto de R$80 em Smartphones e Tablets no site. Cadastre seu cartão no site e resgate seu cupom de desconto;

Vaio — R$ 200 de desconto no site br.vaio.com. Cadastre seu cartão no site e resgate seu cupom de desconto.

