Vai ao Carrefour de carro elétrico? O futuro começa a apontar por ali

Um movimento que vem chamando atenção há alguns anos é relacionado a veículos elétricos e/ou híbridos. Com o crescimento e a relativa popularização desses carros, cresce também a necessidade de desenvolver a malha de recarga veicular. Hoje, no Brasil, o número de pontos públicos com este fim ultrapassa os 700, todavia, mais de 90% deles não oferecem nenhum tipo de conectividade.

No Brasil, ainda que o crescimento do setor seja mais tímido, o país tem conseguido ótimos resultados. Em 2020, as vendas de carros elétricos e híbridos atingiram 1% do total e, no mês de abril de 2021, este número dobrou.

Pensando nesse movimento, alguns empreendimentos, em especial shopping centers e hipermercados, estão instalando em seus estacionamentos pontos de carregamentos elétricos, o que traz comodidade e praticidade ao cliente, pois ele pode deixar seu veículo carregando enquanto faz suas compras.

Um exemplo dessa tendência acontece no Carrefour Property, unidade imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, que instalou pontos de carregamentos para veículos elétricos em cinco unidades: Jardim Pamplona Shopping, hipermercados Tatuapé e Brooklin, no Butantã Shopping e no Carrefour da unidade Villa Lobos

As estações são equipadas com carregadores semirrápidos de 22 kw e tela interativa de 55 polegadas. A iniciativa é uma parceria com a startup Tupinambá, especialista nesse tipo de operação e tem o objetivo de modernizar e atender às necessidades e aos anseios dos clientes dos shoppings e galeria do Carrefour Property, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, já que sustentabilidade é um tema transversal aos negócios do Grupo Carrefour Brasil, cuja temática está inserida na agenda estratégica global da companhia há muitos anos.

Para Patricia Lima, gerente comercial do Carrefour Property, carros elétricos são uma realidade e sua popularização deve aumentar bastante nos próximos anos. Exatamente por isso, esse movimento agora. “Estamos aliando a tecnologia, sustentabilidade e conectividade para os nossos espaços, movimento esse cada vez mais constante dentro do Carrefour Property. Nossa parceria com a Tupinambá busca exatamente atender as demandas dos nossos clientes e acompanhar essa tendência que está cada vez mais disseminada no mundo”, diz a executiva.

