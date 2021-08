TransUnion lança solução de análise de crédito "democrática" para PMEs

A TransUnion, empresa de soluções para a tomada de decisão no relacionamento, acaba de lançar uma nova solução para análise de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs), o Book 3D PJ, que tem como objetivo democratizar a análise de crédito, com um conjunto de 59 atributos sobre empresas e seus sócios, permitindo a avaliação de risco de pessoas jurídicas, principalmente de micro, pequenas e médias empresas.

As PMEs representam 99% do total de companhias operando no Brasil e respondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e 54% dos empregos formais, segundo dados do Sebrae. Um levantamento da entidade também aponta que, somente entre janeiro e abril de 2021, mais de um milhão de micro e pequenas empresas foram abertas no Brasil. No entanto, a maioria delas não tem um histórico de crédito relevante ou informações suficientes e, consequentemente, tende a perder oportunidades de acesso a bens e serviços oferecidos por grandes empresas.

A solução da TransUnion analisa os dados que indicam a adesão ao Simei (Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional), o valor do faturamento presumido, sua atividade no mercado, características da localização do negócio, informações comportamentais e do quadro social.

Além disso, a nova solução também traz dados abrangentes que permitem ao avaliador analisar se os sócios da empresa têm experiência no ramo no qual atuam, há quanto tempo estão na empresa e o histórico comportamental de crédito de cada um deles, dentre uma ampla variedade de outros fatores. Ajuda, ainda, a mapear os riscos adjacentes que podem influenciar na continuidade dos negócios.

“Muitos destes estabelecimentos não têm um histórico de crédito relevante ou informações suficientes para a tomada de decisão. Além disso, só informações sobre a Pessoa Jurídica em si não são suficientes uma vez que, nestes casos, é comum que “o bolso dos donos” se confunda com “o bolso da empresa”. Por conta destes obstáculos, só os dados tradicionais de bureau podem não ser suficientes, deixando de atender às necessidades das companhias de maior porte. Acredito que a solução Book 3D PJ chega para democratizar a análise de crédito para PMEs”, declara Luisa Cherobim, Head de Soluções de Analytics e Data Insights da TransUnion Brasil.

Com a solução, grandes corporações podem explorar o potencial mercado das PMEs com mais segurança e conhecimento, melhorando seus negócios e auxiliando na mitigação de possíveis riscos.

