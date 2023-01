Tarcísio se reúne com possíveis investidores e prefeito da City em Davos

Por Bússola

O governador de São Paulo,Tarcisio de Freitas, se reúne hoje, 18, com representantes de empresas como o presidente da AstraZeneca, o CEO da Toyota Research Institute, o vice-presidente da Pepsico, o presidente global de Public Affairs da Meta, o CEO da Pan American Energy, além do governador do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), do CEO do Fundo Soberano de Singapura e do prefeito do distrito City of London, região considerada o centro financeiro e histórico da capital inglesa. Os encontros acontecem durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

“Estamos apresentando o nosso robusto Programa de Parcerias de Investimentos e vamos seguir mostrando São Paulo para o mundo, com o foco sempre no crescimento do estado e na geração de novos empregos”, afirma Tarcísio.

O governador também participa hoje de jantar para debater sobre as soluções sustentáveis para a América Latina. O evento contará com a participação de diversas autoridades como o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, o presidente do Equador, Guillermo Lasso Mendoza, e o presidente da Colômbia, Gustavo Francisco Petro Urrego.

Além do governador, participam da missão Davos o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e a secretária de Comunicação, Lais Vita. A comitiva paulista retorna para São Paulo na próxima sexta-feira.

