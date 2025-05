Startup libera R$ 30 mil para participantes do Web Summit Rio doarem a ONGs de sua preferência

O Plantah anunciou campanha de R$ 30 mil em doações no Web Summit Rio 2025. Utilizando o conceito de biomarketing, a marca transforma publicidade em impacto ESG. O valor será destinado aos novos usuários, para que possam se cadastrar no app com saldo de R$ 5 disponível para doação em qualquer organização social de sua escolha.

A campanha acontece com o apoio de empresas como o do Target Bank , que destinou R$ 10 mil à iniciativa.

Para participar, os atendentes podem escanear o QR Code disponível nos materiais promocionais do Plantah ou acessar o link oficial de cadastramento.

O principal objetivo é permitir que novos usuários possam ingressar no sistema do Plantah já podendo doar sem nenhum custo. A estratégia permite fácil apresentação da experiência gamificada e que a empresa propõe aos doadores.

Como a ação se encaixa na estratégia da empresa?

A ação apresenta na prática o modelo de biomarketing criado pelo Plantah, no qual empresas investem em campanhas que geram engajamento e, ao mesmo tempo, fortalecem projetos sociais e ambientais.

Todo o impacto é rastreado e reportado às empresas, gerando um relatório com métricas reais ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Organizações atingidas.

Cultura de impacto

A participação no Web Summit Rio representa um momento estratégico para o Plantah. Com ela, a empresa visa apresentar sua solução para um público global de tecnologia e inovação, e reforçar seu compromisso com a democratização das doações e a construção de uma nova cultura de impacto.

"O Plantah vive hoje seu momento mais especial. Depois de muita preparação e portas abertas com grandes empresas, estamos prontos para mostrar ao mercado como o marketing e a tecnologia podem ser ferramentas de transformação social e ambiental", conclui Rodrigo Cirne, sócio e cofundador da plataforma.

