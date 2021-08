Setor de food service no Brasil prevê recuperação para 2021

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) estima que o share da alimentação fora do lar (food service) nas vendas da indústria de alimentos para o mercado interno alcance 28% (R$ 166,9 bilhões) em 2021, recuperando-se completamente em 2022.

A participação, que chegou a ser de 33% (R$ 184,7 bilhões) em 2019, antes da pandemia, caiu para 24% em 2020 (R$ 139,9 bilhões). Os 76% restantes foram direcionados ao varejo alimentício. Contribuiu para esse desempenho o fato de a pandemia ter provocado o encerramento das atividades de cerca de 30% dos empreendedores do food service, segundo estimativas de entidades ligadas ao setor.

A retomada do segmento, que registrou um ciclo de bons resultados nos últimos 10 anos antes da pandemia (crescimento médio de 11% ao ano), se baseia na queda dos índices de infecção e mortes por covid-19, no avanço do cronograma de vacinação, na flexibilização do funcionamento de bares e restaurantes, no enfraquecimento do home office, bem como no aumento da circulação das pessoas e, consequentemente, da alimentação fora do lar.

“A retomada do food service vai contribuir para aumentar o faturamento com as vendas da indústria de alimentos voltadas para o mercado interno que, no primeiro semestre de 2021, foram de R$ 308,1 bilhões. A geração de emprego e renda a partir da retomada do setor de serviços também deverá colaborar”, afirma o presidente executivo da Abia, João Dornellas.

