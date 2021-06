Sábado é Dia do Cinema Brasileiro: veja 14 opções de streamings grátis

Por Danilo Vicente*

Neste 19 de junho, Dia do Cinema Brasileiro, uma plataforma de streaming chega para disponibilizar 135 filmes produzidos em todos os estados do país. Mas há um segundo diferencial super importante: é tudo de graça! A Itaú Cultural Play tem obras de ficção, documentários, animações para crianças e para adultos, curtas-metragens... e por aí vai.

A plataforma do Itaú Cultural, que começou a ser preparada há dois anos, não é a única forma de assistir a filmes de graça. E não me refiro, evidentemente, à pirataria que rola solta na web. Trago abaixo uma lista de sites e apps bem interessantes que disponibilizam obras grátis.

A Itaú Cultural Play chega com sete filmes de Glauber Rocha, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro. Ainda homenageia o produtor Luiz Carlos Barreto com cinco longas com foco no futebol.

Inicialmente, está disponível somente pelo site – os aplicativos para Android e iOS estão finalizados, mas aguardam a liberação das lojas virtuais.

É claro que as plataformas gratuitas não têm a quantidade aliada à qualidade de Netflix, Amazon, Apple TV e Disney +, mas são ótimas opções para quem se dispõe a peneirar nas buscas.

Confira:

SPCinePlay: abriga diversos festivais de cinema digitais organizados por instituições de São Paulo

Pluto.tv: muita variedade, com filmes dublados. Séries também disponíveis

Vix Cine: tem boa variedade e filmes dublados

Afroflix: plataforma colaborativa com, pelo menos, uma área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa negra

Netmovies: líder do antigo serviço de aluguel de filmes via motoboy do Brasil, agora se reinventou como plataforma de streaming sem custos

Crunchyroll: no Brasil há alguns anos, com animes e dramas de origem asiática

Libreflix: focado na cultura do código aberto, com materiais nacionais e independentes de todos os formatos. Por isso, seu acervo não é tão grande, mas bem categorizado

LGBTflix: galeria de produções brasileiras de temática LGBT+, com foco em curtas-metragens

Public Domain Movies: filmes antigos já em domínio público, sem legenda em português

Cinema Argentino: também sem legendas, traz obras do país vizinho

Internet Archive: outro com filmes em domínio público, sem legenda

Filmes que voam: é uma produtora que disponibiliza seus filmes

Plex: boa variedade, mas a maior parte do conteúdo não tem dublagem ou legenda

Há ainda apps que são gratuitos para assinantes de TV a cabo, como o Telecine Play e o Crackle.

Belas Artes a la Carte, Mubi, Reserva Imovision e Supo Mungam Plus são opções pagas disponíveis para fãs de “cinema autoral”. Em um mercado de streaming dominado pelas gigantes, as plataformas menores proliferam ao oferecer conteúdo específico.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

