Porto Sudeste tem produção recorde e recebe prêmio por crescimento

Na semana que completou seis anos desde a primeira atracação de um navio no terminal, o Porto Sudeste recebeu, na última quarta-feira, 1°, o prêmio na categoria “Crescimento da movimentação TUPs/Granel Sólido Mineral”, no evento Prêmios Porto + Brasil, realizado pelo Ministério da Infraestrutura. Em 2020, o terminal registrou um crescimento de 16,8% na movimentação de granéis sólidos em comparação com 2019. A premiação visa reconhecer as melhores práticas adotadas pelos portos organizados do país e os profissionais responsáveis pelas iniciativas.

A segunda edição da premiação reuniu 21 autoridades portuárias no Clube Naval de Brasília, incluindo os representantes do Porto Sudeste, Guilherme Caiado, diretor de operação, e Ulisses Oliveira, diretor de relações institucionais e sustentabilidade. O evento foi marcado pelo reconhecimento de práticas inovadoras na administração dos portos brasileiros e por incentivar a busca da excelência na gestão desses empreendimentos à logística de transportes nacional.

“O Porto Sudeste é um terminal jovem e esse prêmio vem precedido de segurança, em primeiro lugar, além de práticas de sustentabilidade, equilíbrio e respeito ao meio ambiente e à comunidade. E, claro, com o esforço e dedicação todos os colaboradores da empresa. São eles que fazem a diferença e propiciam momentos de pura felicidade e realização como este”, declara Ulisses Oliveira, que também agradeceu a parceria com o Ministério da Infraestrutura Secretaria Nacional de Portos por conceder prioridade na vacinação dos trabalhadores portuários.

Atualmente, o Porto Sudeste é um dos terminais mais modernos e eficientes do país, movimentando todos os tipos de granéis sólidos, tanto para importação quanto exportação, sendo o nono colocado entre os 20 Terminais de Uso Privado (TUPs) com maior movimentação, e o quinto maior em transporte de granéis sólidos.

