Pipas na rede elétrica provocaram 4,3 mil ocorrências em distribuidoras da Neoenergia

Neste período de férias escolares, uma opção de lazer muito popular é empinar pipas. Mas a brincadeira aparentemente inocente pode expor a riscos quem a pratica. Uma dessas exposições perigosas é quando elas entram em contato com as redes de distribuição de energia.

Em muitos casos, as pipas se enroscam nos cabos de alta tensão, o que representa riscos de choque para quem está brincando, e podem também provocar incêndios e interrupções no fornecimento de energia.

Esse é um problema recorrente do setor elétrico

De janeiro a novembro do ano passado, as cinco distribuidoras da Neoenergia, por exemplo, registraram cerca de 4.300 ocorrências com pipas, que prejudicaram clientes em regiões da Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Somente na Neoenergia Pernambuco foram 2.649 ocorrências com cerca de 770 mil clientes impactados. A Neoenergia Elektro, que distribui energia elétrica em parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, obteve 846 registros em 2024 ante os 753 casos verificados em 2023, o que representa um aumento de 12%. Já na Neoenergia Brasília, foram 317 registros, resultado 18% maior em relação a todo ano de 2023, com 269 ocorrências. No Rio Grande do Norte, a Neoenergia Cosern contabilizou 54 episódios. Na Neoenergia Coelba, concessionária que atende à Bahia, foram 439 casos com quase 207 mil clientes atingidos.

Recomendações importantes

Para soltar pipas em segurança, especialistas recomendam que a prática deve ser sempre em lugares abertos e sem rede elétrica por perto como parques, praças, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. Em caso de pipas presas em postes ou na fiação, a recomendação é que as pessoas jamais devem tentar retirá-las. Apenas profissionais das distribuidoras estão devidamente autorizados e capacitados para se aproximar da rede elétrica. A Neoenergia também destaca que é proibido entrar em subestações de energia. O acesso a esses locais é restrito e extremamente perigoso.

Para evitar riscos às pessoas e comprometer o atendimento das distribuidoras, seguem abaixo algumas dicas dos especialistas para reduzir as chances de acidentes com pipas:

Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais;

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;

Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses materiais costumam cortar os fios;

Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;

Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para quem dirige estes veículos.

