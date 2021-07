Pearson adiciona livros de empreendedora negra à biblioteca Bibot

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Pearson, maior empresa de educação do mundo, anuncia sua mais recente ação de diversidade e equidade de gênero, por meio da Bold, comitê de fomento e diversidade racial da companhia. Passou a disponibilizar sete publicações da Abarros Editor em sua biblioteca virtual Bibot.

O selo, que publica obras de pequenos autores com algum tipo de deficiência, foi criado e é administrado pela empreendedora Adriana Barros. Para valorizar e distribuir o trabalho da marca para todo o Brasil, a Pearson acrescentou as publicações à Bibot sem qualquer custo para a empresária. Até o final do primeiro semestre deste ano, a parceria entre as duas empresas representou mais de 30% do total da receita da Abarros em 2021.

Mulher negra, empreendedora e mãe de um adolescente de 16 anos, Adriana criou o negócio inspirado em seu filho autista, que desde pequeno vê os livros como um refúgio. Desde o ano passado, Barros integra as iniciativas em um cenário em que gênero, classe, cor e maternidade são condições que carregam particularidades não só relacionadas à inclusão social, mas à cidadania.

O projeto de Adriana ganhou notoriedade dentro do Bold da Pearson e começou a integrar iniciativas do comitê que divulgassem a editora. Com os desequilíbrios econômicos causados pela pandemia, a multinacional convidou a empreendedora a integrar o acervo da Bibot, uma biblioteca digital que alia tecnologia e um acervo literário engajando jovens e adolescentes do ensino fundamental e médio a partir da leitura em plataforma gamificada e com atividades interativas.

“Oferecemos novas possibilidades de experiência do aprendizado aos nossos parceiros de expansão de negócio, que em cenários como o vivido na pandemia ajudam não só a rodar, mas valorizam esse empreendedor. Livros como o da Abarros integram projetos como o Bold e a Bibot dando oportunidade para que o ambiente do ensino carregue cada vez mais a importância da diversidade”, declara Marcela Birindelli, gerente HR Latam da Pearson Brasil.

