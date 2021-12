Parceria Labi Exames e Rappi permitem você se vacinar na sua casa. Peça já

A pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais uma situação que já dava sinais de alerta no Brasil: a queda nas taxas de vacinação. Diante desse cenário, o Labi Exames se uniu ao aplicativo Rappi. Desde novembro, o laboratório passou a oferecer mais de 20 tipos de vacina pela sua loja dentro do aplicativo e todo produto adquirido será aplicado por meio do atendimento domiciliar. O laboratório é o primeiro a oferecer esse tipo de serviço dentro da plataforma de entregas. Além disso, todos os testes, check-ups e exames disponíveis no portfólio do Labi poderão ser adquiridos no aplicativo também.

O laboratório iniciou a operação de vacinação em janeiro de 2021 e, desde então, viu a demanda crescer mais de 3.000%. O motivo, um em especial: além de praticar preços mais acessíveis, o atendimento domiciliar é um diferencial do Labi. O serviço passou a ser mais procurado diante do receio de contaminação pelo coronavírus e também por sua facilidade, já que basta solicitar pela internet e agendar, tudo sem precisar sair de casa.

“A parceria com o Rappi é mais uma forma de, com qualidade, rapidez e tecnologia, apresentarmos nossa excelência no atendimento domiciliar. Esse é mais um passo dentro de nossa busca para melhorar e ampliar o acesso da população à saúde de qualidade”, declara Marcelo Noll Barboza, presidente do Labi Exames.

A mecânica de escolha e compra é simples: o cliente entra na loja do Labi no Rappi, escolhe os produtos que deseja, efetua a compra, paga e agenda o atendimento pelo aplicativo. A parceria com o Rappi visa atender uma demanda de clientes que já estão acostumados com os pedidos via aplicativo e que gostariam de mais essa praticidade: vacinar-se e vacinar seus filhos e parentes com comodidade.

“Com a parceria com o Labi, os serviços de diagnóstico e de prevenção ampliam o ecossistema de saúde do Rappi, trazendo mais comodidade e segurança para os usuários, especialmente neste momento em que vivemos. Desta forma, o Rappi também fortalece seu caráter de superapp ao aumentar a gama de serviços em sua plataforma, possibilitando mais praticidade e, consequentemente, devolvendo o tempo as pessoas”, afirma Marcela Garcia, Head de Farma Brasil do Rappi.

A disponibilidade de agendamento é a mesma do Labi, pois há integração entre os sistemas e agendas. A atuação do Labi no aplicativo segue a área de cobertura de serviços do Rappi, que se responsabiliza pelo suporte referente à compra, pagamento e agendamento. O Labi fica à disposição do cliente para possíveis dúvidas técnicas, as quais são encaminhadas à central de atendimento do laboratório.

Quanto ao preço dos exames, não há diferença entre os praticados diretamente pelo Labi e os da plataforma do Rappi. As vacinas comuns e o teste de covid-19-PCR são isentos de taxa de coleta domiciliar.