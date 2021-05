Parceria Elo e Mercantil fortalece atuação da bandeira em Minas

Por Bússola

O Banco Mercantil e a Elo fecharam parceria para oferecer um portfólio de cartões, como o Elo Mais, Elo Básico Internacional Múltiplo, além de cartões de débito e crédito consignados.

O diretor executivo de Produtos, TI e Inovação do Mercantil, Felipe Boff,afirma que a chegada da Elo fortalece a oferta de cartões do banco. “Amplia a diversidade de produtos e benefícios e nos permite ofertas cada vez mais customizadas e adequadas às necessidades de nossos clientes.”

Os clientes do cartão Mercantil Elo Mais podem personalizar um benefício do cartão via plataforma Elo Flex sem custo adicional. Entre as opções estão assistência residencial, serviços para pets, auxílios para compras e viagens, plataformas de cuidado do corpo e da mente, cursos e entretenimento online.

“A parceria com o Banco Mercantil fortalece nossa atuação no estado de Minas Gerais e oferece aos clientes do banco um portfólio de produtos completo”, diz Jacó Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Elo.

