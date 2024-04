O que esporte e transição energética têm em comum? Para Bernardinho, tudo

Quando chega a hora de escolher o “garoto-propaganda” de sua campanha publicitária, duas questões básicas se impõem:

O personagem tem sinergia com a marca ?

E com seu público-alvo ?

Foi respondendo a essas perguntas que a (re)energisa chegou a Bernardinho, técnico da seleção de vôlei masculina, empresário, atleta e rosto mais que conhecido pelos brasileiros.

A poucos dias da estreia do técnico na Olimpíada de Paris, a marca lança nova campanha publicitária com o mote “Renove Sua Energia”, confiante de que a figura de Bernardinho vai conversar com o seu público.

“A parceria com o Bernardinho torna a nossa marca mais próxima dos clientes e reforça nossos principais atributos como empresa: solidez e confiabilidade” diz Roberta Godoi, vice-presidente de soluções energéticas e líder da (re)energisa.

A sinergia de Bernardinho com a empresa

Depois de encerrar a carreira como jogador, Bernardinho passou a ser treinador e depois técnico em 2001. Em sua trajetória, aprendeu a gerir equipes como se coordena times no esporte.

No mundo corporativo, ele treinou os executivos da MadeiraMadeira para a abertura de capital da empresa e já investiu em organizações do setor de alimentação e até em academias.

A (re)energisa é o ecossistema de soluções energéticas do Grupo Energisa para acelerar a transição energética dos clientes. Para ela, o técnico e a marca dividem princípios como “solidez e experiência”, “construção de equipes e estratégia para conquistar os melhores resultados” e “orgulho de pertencer”.

Por que o público-alvo da empresa irá se identificar com o técnico?

O público da (re)energisa é composto de empresários, grandes, médios e pequenos empreendedores, executivos de grandes grupos econômicos e empresas de todos os portes e segmentos de mercado, incluindo o agronegócio.

A (re)energisa acredita que o perfil e a carreira de Bernardinho, dinâmico e variado, combina com o do seus clientes em potencial.

“O Bernardinho personifica o perfil dos empreendedores e empresários brasileiros. Tanto nas quadras como nos negócios, é um líder que se renova constantemente para se manter preparado para vencer os desafios”, comenta Roberta.

O planejamento da campanha

A campanha estreou ontem, dia 9 de abril, com veiculações nos jornais O Globo e Valor Econômico. O foco das peças é demonstrar a capacidade da empresa para atender a todos os setores e estimular a ação a favor da transição energética.

A campanha foi idealizada e será executada pela Agência Jones , com produção da Surreal .

Contará com peças para TV, internet, jornal, rádio, material de apoio a venda.

Para Bernardinho, a campanha tem tudo para dar certo, principalmente por causa da sinergia entre o mundo do esporte e o mundo corporativo.

“Costumo dizer que o empreendedor é um atleta corporativo: ele tem metas, treinamento, capacitação e as dores do dia a dia, precisando ser resiliente e disciplinado. Eu persigo ideias como acreditar nas pessoas e formar bons times buscando ideal em comum que, aqui no nosso caso, é transformar a maneira como o brasileiro consome energia elétrica”, conclui o técnico.

