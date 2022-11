Nova campanha de Natal do Boticário quer Brasil conversando de novo

O Brasil está deixando de conversar. Foi o que revelou a pesquisa Brasil de Bolhas realizada neste ano por Dojo e Koga. Dos dois mil entrevistados em todo o país, 58,9% das pessoas afirmaram que tentam constantemente convencer os outros a respeito do que acreditam, em um contexto de distanciamento cada vez mais comum nas relações interpessoais. E a nova campanha de Natal do Boticário quer quebrar esse ciclo, retomando conexões, trazendo temas como o poder do amor e do respeito como forma de superar diferenças e restabelecer relações.

"O Boticário acredita na importância de promover conversas sobre amor e respeito. As diferenças nunca deixarão de existir”, diz Renata Gomide, vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário.

O filme conceito da campanha, idealizado pela AlmapBBDO, retrata situações cotidianas permeadas por rupturas entre pessoas que se amam - mas que, em meio a brigas e discussões, se distanciam. No decorrer da produção, as fendas dão lugar para gestos capazes de promover o reencontro e a reconexão entre as pessoas queridas, a partir de um ato de amor e respeito, embaladas pela trilha sonora “One Love”, de Bob Marley.

“Ignorar o momento que vivemos seria impensável para uma marca tão conectada com os brasileiros, como o Boticário. Por isso, encontramos uma metáfora sensível e corajosa para passar uma mensagem fundamental nesse fim de ano”, afirmam Rodrigo Monte e Rafael Gil, diretores executivos de Criação da AlmapBBDO.

Além do filme, que estreou em TV aberta no domingo, 27, a marca se inspirou em histórias reais em que o amor superou as diferenças e o respeito prevaleceu. As narrativas de pessoas anônimas fortalecem a estratégia da marca e ajudam a disseminar, ainda mais, uma perspectiva do coletivo, incentivando que os consumidores possam refletir e se reaproximar de quem importa nesse final de ano. As histórias foram coletadas a partir da curadoria do Razões para Acreditar, plataforma de conteúdo positivo, que tem como propósito fortalecer o otimismo.

No offline, todas as regiões do Brasil contam com ativações em 10 praças prioritárias com estruturas interativas para que o consumidor esteja no centro da estratégia. São Paulo e Curitiba recebem árvores de Natal com janelas que projetam fotos dos consumidores que engajarem na hashtag da campanha – além disso, em alguns momentos, as árvores das duas cidades se conectam e permitem que consumidores das duas cidades interajam diretamente.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: