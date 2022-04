10 empreendedores indicam os podcasts que você não pode deixar de ouvir

Com 34,6 milhões de ouvintes, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais ouve podcasts, segundo uma pesquisa do site CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE.

Na academia, no trânsito, enquanto lava a louça… os podcasts se tornaram uma opção de muita gente que deseja consumidor conteúdo de qualidade, mas às vezes não tem muito tempo.

Só que, ao passo que aumentam o número de ouvintes, também cresce a quantidade de programas disponíveis. Só no Spotify, uma das plataformas mais populares, existem cerca de 3,2 milhões de programas.

Pensando em ajudar você, leitor, a escolher qual deles merece a sua atenção, EXAME perguntou a 10 empreendedores qual podcast sobre negócios eles consideram imperdível.

Confira a lista com os programas recomendados:

1. Os sócios podcast

Indicado por Myrko Micali, fundador e CEO do Alfred Delivery

Apresentado pelo casal Bruno e Malu Perini, o programa aborda temas ligados ao mundo dos negócios, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e finanças, além de contar com convidados especiais. “Empreender no Brasil não é fácil, mas ouvir a experiência de outras pessoas traz insights valiosos para persistir neste caminho”, diz Micali.

2. Exponential Wisdom

Indicado por Raul Matos, fundador da rede Biscoitê

Em inglês e comandado por Peter Diamandis, traz conversas inspiradoras a respeito de tecnologia e inovação – além de servir para quem quem está querendo estudar o idioma. “Ele me inspira a pensar de forma exponencial, seja para os negócios, saúde ou vida pessoal. Todos os episódios são muito bons e valem para qualquer empreendedor”, afirma Matos.

3.The Rich Roll Podcast

Indicado por Wanderson Leite, CEO da Prospecta Obras

Comandado pelo atleta e escritor, Rich Roll, o podcast fala um pouco sobre o desenvolvimento pessoal a partir do incentivo a estímulos ligados à saúde, educação e bem-estar. “O conteúdo ajuda a exercitar a mente, principalmente em assuntos que não dominamos completamente”, diz Leite.

4. Man In The Arena

Indicado por Gabriel Concon, CEO da Pizza Prime

O videocast sobre empreendedorismo e cultura digital é a indicação do CEO da rede de franquias de pizzarias. “O conteúdo me deu insights muito importantes como: todos da empresa precisam estar engajados e envolvidos com o resultado (performance e resultado); sempre é possível reposicionar e fazer diferente e, por fim, ter atenção com o alinhamento entre os funcionários e os objetivos da sua empresa”, afirma Concon.

5 - Café empreendedor

Indicado por Camila Miglhorini, CEO e fundadora do Mr. Fit

O Café empreendedor é um bate-papo sobre negócios, gestão e empreendedorismo e, segundo Miglhorini, traz temas importantes além de visões de diferentes profissionais. Um dos episódios preferidos da executiva é o ‘10 lições sobre liderança’. “Quem empreende sabe que liderança é um assunto complexo, porém fundamental”, diz.

6. Empresa Autogerenciável

Indicado por Hilston Guerim, sócio e diretor da rede Mais1 Café

No programa, o empreendedor Marcelo Germano, criador do método Empresa Autogerenciável, compartilha lições de gestão e, para Guerim, traz reflexões sobre estratégias. “Todo o conteúdo é atrelado ao gestor do negócio, alimentando informações de como se desenvolver para entregar mais para seu time a ponto de que cada indivíduo e/ou processo se tornem independentes, porém envolvidos com os resultados”, afirma.

7. ResumoCast

Indicado por Fritz Paixão, CEO da CleanNew

Como o próprio nome sugere, o podcast semanal escolhe um livro de negócios e faz um resumo da obra em 30 minutos. “É a melhor forma de você ter insights sobre eles, sem necessariamente lê-los por completo”, explica Paixão.

8. Jota Jota Podcast

Indicado por Raphael Mattos, CEO da PremiaPão

Apresentado pelo escritor e mestre em ciências do Esporte, Joel Jota, o programa traz conversas sobre diversos assuntos relacionados a alta performance e autodesenvolvimento usando como cenário situações cotidianas. “Eu gosto de conhecer as histórias de pessoas que mudaram de vida por meio do negócio que criaram. Esse tipo de conteúdo me inspira e me dá a motivação diária que eu preciso para evoluir e aprender cada vez mais”, diz Mattos.

9. TED Business

Indicado por Angelo Max Donaton, CEO da Lavô

O empreendedor afirma que concilia os episódios do programa, que sai toda segunda-feira, entre uma reunião ou outra. “Eles trazem sempre temas diferentes sobre o mundo dos negócios, mas com abordagens inovadoras e um foco interessante no bem-estar e na saúde mental. Este olhar humanizado é bastante inspirador”, afirma Donaton.

10. PrimoCast

Indicado por Rodolfo Calvo, CEO da Doggi

Comandado por Thiago Nigro, o programa traz semanalmente conteúdos sobre investimentos, finanças pessoais, dicas de livros e autodesenvolvimento. “A discussão de ideias, projetos e possibilidades de negócios que possam ter sinergia com o seu setor tornam o programa tão atraente”, afirma Calvo.