MetLife investe em big data e analytics para levar TI de APIs a empresas

A MetLife passará a disponibilizar a tecnologia de APIs (Interface de Programação de Aplicações) às empresas que comercializam suas soluções, como bancos e corretoras de investimentos. Com o uso de analytics e big data a ferramenta permite a sincronização de dados em tempo real entre o servidor da MetLife e os aplicativos ou sistemas destes parceiros, de forma segura e ágil, levando mais transparência a todo o processo de análise e finalização das vendas.

“A MetLife quer estar sempre à frente nos serviços oferecidos aos parceiros. Em 2020 disponibilizamos a geração de propostas 100% digitais em nossos portais. As APIs são uma realidade já ofertada pelos bancos e corretoras aos seus clientes, mas, permitir a sincronização de dados com a MetLife e assim facilitar o processo de aceitação das apólices em tempo recorde, é algo que é muito pouco visto.

Ao utilizar uma tecnologia como esta, por exemplo, será possível que o cliente esteja coberto em até dez minutos, isso é realmente inovador, quando falamos na contratação de seguros. Podemos dizer que a transmissão de dados para os parceiros em tempo real e sua utilização para rápidas tomadas de decisão são alguns dos principais ganhos”, afirma Paulo Hussar, superintendente de Projetos da MetLife Brasil.

Pensando na facilidade para a sincronização da informação gerada e disponibilizada na nuvem, as APIs foram desenvolvidas com a tecnologia Rest, que permite a integração dos dados utilizando as mais variadas linguagens de programação, comumente utilizadas pelas empresas, tais como: ASP, ASP.Net, Java, PHP, Ruby, Python, entre outras.

Além disso, para garantir a segurança na interceptação dos dados todo, o canal de comunicação entre a MetLife e o parceiro é criptografado com ferramentas de monitoramento como Splunk e AppDynamics, que funcionam 24 horas por dia em todos os dias e ficam hospedada dentro do servidor global da MetLife. Atualmente, a companhia disponibiliza plataformas e tecnologias de interface de programação de aplicações dentro do Portal do Corretor, para uso dos corretores que comercializam seguro de vida e planos odontológicos, levando a eles a oportunidade de comercializarem as soluções de forma 100% digital.