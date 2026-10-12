Mercados invisíveis: como encontrar oportunidades de negócios locais

RESUMO ＋ O Brasil possui 42,5 milhões de adultos com potencial para abrir um negócio, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025. Apesar do intenso interesse em empreender, muitos ignoram os chamados mercados invisíveis. A PitCap, rede de vending machines de higienização de capacetes, ilustra como demandas cotidianas não resolvidas se transformam em soluções inovadoras.

Por Antony Fedlallah, CEO da PitCap*

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025, considerada o maior estudo sobre empreendedorismo do mundo, o Brasil tem a 2ª maior população com potencial empreendedor do mundo. São 42,5 milhões de adultos que ainda não são donos de negócio, mas desejam empreender em até três anos.

No entanto, antes de abrir uma empresa, sempre paira uma dúvida: em qual segmento investir? Não existe uma resposta única para essa pergunta. Mas há uma característica que pode fazer diferença na hora de identificar uma oportunidade: saber enxergar os chamados mercados invisíveis.

O poder de transformar desafios comuns em negócios

Em todas as áreas existem desafios que, de tão recorrentes, foram naturalizados, ou seja, não incomodam até o momento em que alguém chega com uma solução. São desses gargalos que surgem os melhores negócios, aqueles que os clientes experimentam e se perguntam como é que ninguém tinha pensado nisso antes.

Essas oportunidades não estão presas a determinado setor, área de atuação, região, elas estão por toda parte.

Oportunidades no setor de transporte urbano

O universo das motocicletas é um exemplo. O número de motos no Brasil cresceu 46% em 10 anos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), são mais de 38,4 milhões em circulação atualmente.

Com isso, pense em quantos capacetes são utilizados e compartilhados diariamente, uma vez que 52,7% das cidades brasileiras possuem serviço de mototáxi, aponta o último Perfil dos Municípios Brasileiros publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Agora, basta olhar para esse cenário por alguns segundos e fazer uma pergunta simples: quantos capacetes são utilizados e compartilhados diariamente? E, a partir dela, surgem outras: como garantir a higiene desses equipamentos?

Como tornar esse processo rápido? Como oferecer uma solução acessível para quem precisa compartilhar um capacete várias vezes ao longo do dia?

Soluções escaláveis e serviços acessíveis

Este é um mercado com um potencial gigantesco, mas ainda assim invisível. Foi a partir dessa percepção que a PitCap, em 2025, desenvolveu uma tecnologia brasileira de vending machines de higienização automática de capacetes.

Instaladas em locais de grande circulação, como estacionamentos, postos de combustíveis e shopping centers, a solução busca transformar uma necessidade cotidiana em um serviço simples e acessível.

O famigerado "talento para empreender” está muito mais ligado a saber observar quando e como fazer a diferença na vida das pessoas, do que a uma habilidade.

A nova visão do empreendedor brasileiro

Nem sempre a próxima grande oportunidade está em criar algo completamente inédito. Muitas vezes, ela está em encontrar uma nova forma de solucionar um problema antigo.

Para quem pretende abrir um negócio, talvez o primeiro passo não seja perguntar “qual é o mercado da vez?”, mas “quais problemas ainda estão sem uma boa solução?”.

As respostas podem estar nos lugares mais comuns: no trajeto para o trabalho, dentro de casa, em um estacionamento, em um comércio ou em qualquer situação que milhões de pessoas vivenciam diariamente.

Afinal, os mercados invisíveis não estão escondidos. Eles estão à nossa frente. A diferença é que, enquanto a maioria olha para o que já existe, o empreendedor precisa aprender a enxergar o que ainda pode existir.

*Antony Fedlallah é CEO e fundador da PitCap, primeira rede de vending machines de higienização de capacetes do Brasil. Com formação prática construída no ambiente empresarial do setor têxtil paulistano, desenvolveu visão estratégica orientada à estruturação de operações, padronização de processos e crescimento sustentável. À frente da marca, lidera a implantação das primeiras unidades franqueadas e a consolidação de um modelo de negócios voltado à expansão organizada em âmbito nacional.