Oportunidade perdida? Só 20% das empresas estão prontas para a próxima grande revolução, diz estudo

Na ‘era dos dados’, a maioria das empresas ainda não consegue aproveitar todo o potencial que eles oferecem. Enquanto o Business Intelligence (BI) e a Inteligência Artificial (IA) transformam mercados ao redor do mundo, apenas uma parcela das organizações está preparada para acompanhar essa mudança, como aponta um estudo da McKinsey.

E tudo isso em um mercado que deve crescer 9% ao ano e movimentar mais de US$ 43 bilhões até 2032, segundo a Fortune Business Insights.

No Brasil, o cenário também é promissor: 41% das empresas já implementaram soluções de IA, e 83% estão desenvolvendo estratégias para integrar BI e IA, de acordo com a IBM.

O problema? Muitas organizações não sabem exatamente como transformar informações em decisões estratégicas. Os números revelam uma lacuna significativa — e, ao mesmo tempo, uma oportunidade única para profissionais que desejam se destacar.

Se você já se perguntou como poderia aproveitar essa lacuna para alavancar sua carreira, a resposta está na especialização.

Quer entender como transformar dados em vantagem competitiva?

Por que a Inteligência de Mercado é o grande diferencial hoje

Profissionais que dominam Inteligência de Mercado estão se tornando indispensáveis em empresas que querem crescer de forma sustentável, tomar decisões baseadas em evidências e liderar em um mundo cada vez mais digital.

Isso porque o Business Intelligence vai muito além da simples coleta de dados: ele transforma informações brutas em insights estratégicos, identificando padrões e oportunidades que, em análises superficiais, poderiam ser ignoradas.

Imagine uma empresa que costuma gastar três dias por mês compilando relatórios de diferentes departamentos. Com um ecossistema de BI integrado, esse tempo pode ser reduzido para duas horas — aumentando a eficiência operacional em até 30%.

Com o uso de BI, os dados desses relatórios também são otimizados, se tornando mais claros e apontando sugestões práticas, como ajustes de precificação, identificação de segmentos de mercado pouco explorados e previsões de demanda.

É justamente neste ponto que a capacidade de unir dados e a estratégia correta diferencia profissionais comuns de especialistas na área. A Inteligência de Mercado conecta os pontos, entrega contexto e mostra o caminho para decisões mais inteligentes e lucrativas.

Pronto para transformar dados em decisões estratégicas e se destacar nesse mercado?

A oportunidade de liderar o futuro dos negócios

De acordo com o Estudo de Remuneração 2024 da Robert Half, um especialista em BI pode ganhar até R$ 51 mil mensais em cargos de direção e liderança.

Claro, não se trata de uma promessa de salário para todos, mas o dado sugere que muitas empresas estão dispostas a investir em talentos que dominem BI.

Além disso, o impacto vai muito além do salário. Líderes que entendem como alinhar inteligência de mercado às metas organizacionais conseguem otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências de mercado.

Como se preparar para liderar o futuro: garanta seu lugar!

Especialistas apontam que, ao longo dos próximos cinco anos, o BI será um dos pilares para a transformação digital das empresas. Ou seja, profissionais que se especializarem agora terão um posicionamento estratégico cada vez mais valorizado.

Nesse sentido, se você sente que está na hora de dar o próximo passo na sua carreira, o pré-MBA em Inteligência de Mercado da EXAME e Saint Paul pode ser a oportunidade que você estava esperando.

Em apenas quatro aulas, 100% online, você vai aprender:

Como transformar dados em insights estratégicos que fazem diferença;

Ferramentas e conceitos essenciais para quem quer liderar no mercado de BI;

Dicas práticas com a professora Hanna Arruda , especialista que já trabalhou com marcas como Coca-Cola, Heineken e Nestlé.

E tem mais: além do certificado de participação, você ainda ganha 1 ano de assinatura do EXAME Pass, com acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e muito mais.

E tudo isso por apenas R$ 37 — um investimento simbólico diante do impacto que esse treinamento pode gerar na sua carreira.

No mundo dos negócios, as oportunidades não esperam. E essa pode ser a sua chance de sair na frente e se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado. As vagas são limitadas, então garanta sua inscrição agora mesmo!

