Máquina de refil da Ambev quer reduzir embalagens descartáveis

Por Bússola

A Ambev, em parceria com a startup Avoid, está desenvolvendo máquina de refil de bebidas com nova tecnologia para reduzir o volume de embalagens descartáveis em circulação. O projeto piloto será realizado com a marca Guaraná Antarctica.

A iniciativa prevê redução de, aproximadamente, 1 tonelada de embalagens de plástico de uso único, por ano, por máquina, além de reduzir o consumo de água centralizada e evitar a emissão de CO₂ durante o transporte e armazenagem. O projeto está em fase de testes.

Em 2020, a Ambev assumiu o compromisso de zerar a poluição plástica de suas embalagens até 2025 e, no ano passado, já alcançou mais de 30% dessa meta.

Desde 2019, a Avoid faz parte da Aceleradora 100+, projeto da cervejaria criado em 2018 para acelerar startups que suportem a Ambev no objetivo de alcançar as metas de sustentabilidade previstas para 2025.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube