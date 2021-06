Mais pessoas se mudam para o litoral e interior após pandemia, diz estudo

Por Bússola

Pesquisa realizada pela Lello Condomínios mostra que houve um aumento no número de moradores que foram passar o isolamento no litoral ou no interior de São Paulo. A pesquisa “Seu Condomínio na Pandemia”, realizada com síndicos, pretende identificar os principais desafios enfrentados pelos profissionais durante a pandemia.

“Essa mudança das pessoas da cidade grande para o litoral e interior do estado tem relação direta com o isolamento social imposto pela Covid-19 e com a possibilidade delas trabalharem de forma remota, de qualquer lugar” diz Angélica Arbex, Diretora de Marketing e Inovação da Lello Condomínios.

Segundo 49% dos profissionais, houve um crescimento no número de moradores que deixaram a capital. Para 52% dos síndicos, também cresceu a quantidade de pessoas que foram para suas segundas casas no litoral.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube