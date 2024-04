Log CP anuncia venda de condomínios logísticos por R$ 509 milhões para fundo de investimento

A Log Commercial Properties, uma das principais desenvolvedoras de condomínios logísticos greenfield e locadoras de galpões alto padrão do Brasil, anunciou ao mercado na última sexta (19), a transação com o BTG Pactual LOGCP Fundo de Investimento Imobiliário, referente à venda de condomínios logísticos no valor de R$ 509 milhões, compreendendo 138.170 m² de Área Bruta Locável (ABL).

A margem bruta da transação foi de 40,9% e a liquidação financeira será dividida em dois pagamentos, sendo a primeira parcela de 55,8% do total recebida nesta data de fechamento da transação e a segunda parcela, de 44,2% do total, após 24 meses, corrigida pelo IPCA.

A companhia, que já acumulou um valor de mais de R$1,7 bilhão em vendas nos últimos 12 meses, está realizando a terceira operação com o Fundo de Investimento Imobiliário, atingindo um total de 413 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e R$1,5 bilhão em valor de ativos.

Dos ativos envolvidos nesta transação é importante destacar o LOG Salvador, que representa 2/3 da operação e possui três fases. Delas, duas foram entregues e estão 100% locadas, enquanto a terceira está em construção.

O movimento reforça a estratégia de diversificação geográfica da companhia, que está presente em todas as regiões do País.

A reciclagem de ativos ainda em construção demonstra a forte atratividade e liquidez do portfólio da Log e é uma estratégia que a companhia adotou como uma das principais alternativas de geração de valor para os acionistas, pois reforça o caixa para novos investimentos.

Gestão e administração dos ativos

Assim como nas vendas anteriores, a Log Adm mantém a gestão e administração dos condomínios vendidos, o que propicia a retenção da inteligência comercial e de mercado junto à sua carteira de clientes.

A Log Adm gerencia 1,6 milhões de m² dos galpões da companhia, cuidando de todos os serviços e fornecedores dos condomínios para que os locatários possam se concentrar em seus negócios.

A Log Adm possui um Centro de Controle Operacional (CCO), que permite o monitoramento em tempo real dos condomínios com mais de 1.500 câmeras.

Mercado

Estima-se que o mercado de galpões logísticos no Brasil tenha aproximadamente 170 milhões m². Existe um mercado potencial enorme para a Log já que a oferta de galpões logísticos de alta qualidade representa cerca de apenas 15% da oferta total do mercado.

Os locatários vêm buscando infraestruturas mais adequadas às suas necessidades e a Log é referência em galpões Classe A, sendo o maior player em alcance geográfico, modularidade e solução única e integrada.

