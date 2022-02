Libcorp mantém previsão de investimentos apesar de elevação de juros

Por Márcio de Freitas*

O mercado imobiliário em alta mantém expectativa de investimento, apesar do aumento das taxas de juro. A Libcorp Incorporações lança neste ano R$ 235 milhões em projetos imobiliários na cidade de São Paulo. Este número é 135% maior em comparação ao do ano passado, pouco depois de estrear na área de incorporação. Em fevereiro, será a vez do Lasar, empreendimento misto na Chácara Kablin, que contará com unidades residenciais, estúdios e lojas. “Temos um forte plano de investimentos para os próximos anos e um landbank de R$ 400 milhões em localizações estratégicas, com o objetivo de crescer de forma sólida”, afirma Paulo Liberatore, sócio-diretor da Libercon.

Recebíveis

A fintech Dank Bank negociou mais de R$ 100 milhões em operações de antecipação de recebíveis, com uso de seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Em 2022, projeta-se número ainda maior nas operações da Região Sul, além de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A expectativa é dobrar as operações, além de ampliar a atuação para outros estados. E para incrementar os serviços, lançará o CondoDank, proposto para solucionar a inadimplência e a falta de fluxo de caixa pela antecipação das taxas condominiais.

Vetor de inovação

O programa de inovação da Andrade Gutierrez, Vetor AG, atingiu mais de mil conexões com startups, além de ter acelerado mais de 25 iniciativas e contratado mais de 15 soluções. Criado em 2018 com o intuito de trazer para as obras e áreas corporativas da construtora fornecedores com soluções inovadoras, o programa já passou por quatro ciclos de inovação. O quarto ciclo, em andamento, está na reta final e oito empresas já selecionadas terão seis meses para testarem suas soluções nas obras da Andrade Gutierrez. O foco desse ciclo são soluções voltadas à Engenharia 4.0 e as empresas selecionadas buscam resolver os desafios de IoT, automação da construção, gestão remota e construção modular.

-

Lojas autônomas

O Carrefour iniciou o ano operando com 14 lojas autônomas. Cada uma das lojas varia de 15 a 50 metros quadrados e algumas lojas têm conceito de construção modular que é similar a um container, mas é um modelo sustentável. Para dar início a jornada de consumo nas lojas autônomas, o cliente precisa ter instalado em seu celular o aplicativo Meu Carrefour e utilizar a tecnologia Scan & Go para acessar o espaço, consultar os preços dos produtos, inserir os itens em seu carrinho virtual. O pagamento é realizado com o cartão de crédito cadastrado no aplicativo.

Upgrade

O Profit aposta na ampliação de suas versões aos usuários. As versões One, Plus e Pro passam a contar com informações exclusivas do BM&C News, canal independente que leva conteúdo de qualidade para o público investidor, na tela de sua plataforma. A parceria com o BM&C News agrega ferramentas já oferecidas no Profit, priorizando informação de qualidade para seus usuários.

Compromisso

Tecnologia e ESG unidas na implementação de boas práticas. É assim que, comprometido em aproximar o setor do turismo ao mundo “verde”, a plataforma de viagens Hurb investiu na Squair Tecnologia, startup que fornece ecossistema de soluções por meio do IoT permitindo a otimização e o uso consciente dos recursos naturais (água e energia) nas redes hoteleiras, para a economia de energia em tempo real.

Consulta pública

Está aberta até dia 16 de fevereiro a consulta pública número 91 da ANS, que receberá opiniões sobre a atualização do rol de procedimentos em medicamentos cobertos pelos planos de saúde. Entre os temas consultados está a inclusão de uma terapia biológica para o tratamento da Asma Eosinofílica Grave, o Dupilumabe. O objetivo da consulta pública é saber se a população concorda ou discorda, mesmo que parcialmente, das recomendações iniciais sobre o que os planos de saúde devem cobrir.

Reforço

O escritório Souto Correa Advogados reforçou as equipes das áreas de Administrativo e Regulatório, com Gabriella de Salvio, e de Mercado de Capitais, onde chega Ingrid Hessling. Gabriella atuou recentemente na consulta pública do Leilão de Radiofrequências do 5G. Já Ingrid Hessling atua em ofertas públicas de valores mobiliários em geral, fundos de investimento estruturados, operações de securitização e reestruturação de dívidas.

Tiro certo

A Necton Investimentos conquistou a primeira posição no ranking de analistas de projeções da taxa Selic no médio prazo do relatório Focus do Banco Central do Brasil no ano de 2021. Além do primeiro lugar na projeção da Selic, a corretora ficou no top 5 na categoria projeção de câmbio no longo prazo. Destaque nos rankings mensais do Bacen ao longo do ano, esta é a primeira vez que a equipe de research liderada pelo economista-chefe André Perfeito obtém essas conquistas.

Estágio e trainee Estágio e trainee

Estágio

A Iteris Holding abriu inscrições para o programa de estágio até o dia 28 deste mês. A seleção será feita através de uma maratona de programação, o Hackathon Decola, no qual 40 pessoas ingressarão na empresa. O estágio conta com uma bolsa de auxílio de R$ 2,5 mil, auxílio home office de R$ 200 e benefício flexível de R$ 805, que pode ser usado para alimentação e/ou combustível. Além desses benefícios, a Iteris oferece inglês in company todo custeado pela própria empresa e acesso à plataforma Alura. Para mais informações sobre a décima edição do Hackathon Decola, acesse o site.

Fala

O Percepções e Perspectivas — Encontro Nacional de Gestão Estratégica é o evento que acontece nesta quinta-feira, 10. É realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e vai reunir profissionais de destaque em diversas áreas de atuação.

Matheus Cardoso, CEO e consultor de Inovação na Fábrica de Criatividade, abordará tendências e desafios de treinamento e desenvolvimento nas grandes corporações. Cardoso é reconhecido pela Forbes como um dos jovens mais influentes do país com menos de 30 anos.

Bandeira 2

A Ubiz Car, aplicativo de transporte particular de passageiros, encerrou 2021 com 16 filiais, espalhadas em cidades diferentes do interior de pelo menos quatro estados brasileiros. No ano passado, a empresa faturou R$ 1,6 milhão, registrando crescimento de 71% em comparação com 2020, quando faturou R$ 932 mil.

