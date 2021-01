João Kepler: seja humano antes de profissional

Em meio a tantos acontecimentos que poderiam facilmente ser classificados como desumanos, temos visto o que o excesso de ódio, ignorância e desrespeito podem fazer.

Infelizmente essas situações podem ser notadas em todas as esferas. No mercado de trabalho, por exemplo, algumas pessoas se preocupam exclusivamente com sua imagem e postura profissional e se esquecem de quão importante é construir uma base familiar sólida e um convívio social saudável.

Ultimamente tenho pensado muito sobre convívio social e a postura das pessoas. Afinal, antes de entender de negócios, é preciso entender um pouco de relacionamento e de GENTE. Então tenho colecionado em minhas anotações alguns pontos de atenção sobre diversas pessoas que venho observando, a importância do equilíbrio para a sobrevivência neste mercado e para se dar bem na vida, não apenas nos negócios.

Quanto à formação de uma pessoa (e digo formação no sentido literal da palavra), destaco quatro pontos que acho fundamentais para que os demais sejam desenvolvidos ao longo da vida:

A inteligência, sem humildade, te faz perverso.

A autoconfiança, sem modéstia, te faz implacável.

A diplomacia, sem honestidade, te faz hipócrita.

O êxito, sem noção, te faz arrogante.

Infelizmente, quando muitas pessoas chegam ao que, para elas, seria o “topo” perdem sua essência, confundem seus princípios e passam a ter seus valores questionados. Isso pode acontecer pelos seguintes motivos:

A riqueza, sem caridade, te faz avarento.

A autoridade, sem respeito, te faz tirano.

O trabalho, sem tempo, te faz escravo.

A simplicidade, sem autoconhecimento, te deprecia.

A influência, sem semancol, te deixa metido.

A certeza, sem a dúvida, te faz um ignorante.

A empatia, sem compaixão, te faz dissimulado.

No ambiente de trabalho é preciso tomar alguns cuidados para não se tornar um profissional reconhecido e indesejável ao mesmo tempo, aos olhos dos outros.

A atitude, sem disciplina, te faz um desorganizado.

A iniciativa, sem cautela, te faz descuidado

A negociação, sem o respeito, te faz rude.

O networking, sem a troca, te faz inútil.

A colaboração, sem empatia, te faz solitário.

A atitude, sem o hábito, te faz esquecer.

A liderança, sem firmeza, te faz servil.

O empreendedorismo, sem transformação, te faz o mesmo.

E, por último, e tão importante quanto, eu destaco alguns pontos que fazem você manter os pés no chão e ser um ser humano incrível, e não simplesmente um profissional de destaque no mercado. No final, as pessoas vão lembrar de você pelo que é e fez por elas, e não pelos seus títulos e conquistas materiais.

A conquista, sem gratidão, te faz egoísta.

A riqueza, sem generosidade, te faz ganancioso.

O conhecimento, sem compartilhamento, te faz um inútil.

A esperança, sem atitude, te faz um perdedor.

A beleza, sem recato, te faz ridículo.

Não sou dono da verdade, fiz este texto com base apenas nas minhas observações. Convivo com muitas pessoas de diferentes idades, cidades, perfis e que fizeram escolhas distintas na vida.

Mesmo com todas as diferenças e oportunidades, uma coisa é certa: para ser reconhecido e respeitado na sua área, o mínimo que você precisa ser é uma pessoa correta e coerente.

Profissionais frios e desumanos não alcançam o sucesso pleno pelo simples fato de não conquistarem o respeito dos outros verdadeiramente.

* João Kepler é escritor, anjo-investidor, conferencista, apresentador de TV, podcaster e Diretor da Bossa Nova Investimentos.

