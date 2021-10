Índice Cielo indica crescimento em vendas de shoppings no segundo semestre

Dados do Monitoramento de Mercado Abrasce — Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce) — apontam que as vendas nos shoppings registraram uma alta de 38,5% em agosto, quando comparadas com o mesmo mês do ano passado. Em termos reais, descontada a inflação, o aumento no mês foi de 26,3%. No ano, o setor acumula uma recuperação de 25,1%.

O quinto aumento mensal consecutivo foi observado em shoppings de todas as regiões do Brasil, no mês de agosto, com os seguintes números: Sudeste, 42,8%; Centro-Oeste, 38,7%; Sul, 34,8%; Nordeste 33,6% e Norte 24,7%.

Os dados da ICVS-Abrasce indicam que as vendas continuam em crescimento no início do segundo semestre, mas em taxas menores comparadas ao começo de 2021, pois agora a comparação é feita sobre uma base mais alta, uma vez que todos os shoppings voltaram a operar no segundo semestre de 2020. Em relação a agosto de 2019, as vendas ficaram apenas 11,1% abaixo do observado naquele período.

Ticket Médio

Outro indicador importante, que retrata uma recuperação no varejo em shoppings, é o ticket médio de compras, que subiu 13,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado e saltou de R$ 123,54 para R$ 140,51.

O resultado reflete, portanto, a continuidade do crescimento da atividade no setor, que acompanha a própria mobilidade das pessoas em linha com os avanços da campanha de vacinação e diminuição das incertezas com o quadro pandêmico.

“Vacinadas, aos poucos, as pessoas sentem-se mais seguras para compras e atividades de lazer nos shopping centers de todo o Brasil. Os números de agosto encorajam nossos empreendedores e investidores e constatam que o reaquecimento do setor é contínuo”, afirma o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

