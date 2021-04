Geekpop: Mais um meme é vendido por meio milhão de dólares

Disaster Girl

Depois do Nyan Cat ter sua versão NFT vendida por US$590 mil, foi a vez de Zöe Roth, mais conhecida pelo meme "Disaster Girl" a partir de uma foto tirada por seu pai em 2005. A cópia digital original, blockchain, foi arrematada por 180 Ether, equivalente a quase 500 mil dólares.

Ousadia e alegria

A Epic Games anunciou nova parceria com Neymar para mais um evento de Fortnite. O relacionamento com o esportista começou em março, quando ele foi incluído como skin dentro do jogo. O Neymar Invitational vai acontecer dia 5, com uma modalidade competitiva com 40 influenciadores. Os 5 primeiros colocados no ranking de pontuação disputarão outro torneio, dessa vez com participação do craque.

Ilha de chinelo

Ainda no assunto Fortnite, Havaianas fechou acordo de licenciamento com a Epic. A parceria inclui o lançamento de uma coleção exclusiva de chinelos e uma inserção de um mapa customizado – uma ilha em formato de chinelo – dentro do jogo.

Riot anuncia novo executivo

Vindo da Omelete Company, Juarez Fraga chega à Riot Games – responsável pelo League of Legends e pelo campeonato CBLOL, além de outras franquias de sucesso nos games – como líder de desenvolvimento de negócios e parcerias no Brasil.

Turminha no Japão

Mauricio de Sousa celebra a estreia das animações da Turma da Mônica no canal Kid Station TV, no Japão. Todos os episódios do desenho animado criados pela Maurício de Sousa Produções foram dublados para o japonês, e entrarão na grade ao lado de sucessos como Pokémon. Dá pra assistir no YouTube do canal japonês.

Calibri nunca mais?

Depois de 15 anos, a Microsoft decidiu mudar a fonte padrão de sua família de softwares Office. Com cinco novas fontes em teste, há uma votação aberta ao público no site oficial da companhia. Calibri deverá sair de cena.

