Evento online gratuito reúne palestras sobre TI e cibersegurança

O Grupo Dayus, de consultoria e educação em gestão de riscos, promove nos dias 25 e 26 de junho, das 8h45 às 18h, a primeira edição do On Security, evento online com palestras gravadas pela companhia em 2020. O evento será transmitido online.

Ao se inscrever, o participante pode indicar amigos e concorrer a prêmios como o curso de LGPD - Privacy & Data Protection Essentials do Exin, workshops de inteligência cibernética, soft skills e uma Alexa para o campeão de indicações.

O conteúdo apresentado será dividido em três trilhas: Gestão de crise e continuidade de negócios, Segurança e privacidade da informação e Forense digital e resposta a incidentes. “O evento pretende democratizar o conhecimento por meio de temas relevantes”, diz Nadia Guimarães, COO do Grupo DARYUS.

O evento se destina a executivos, gestores, líderes, consultores e qualquer profissional interessado nas temáticas propostas pelo evento. As vagas são limitadas, e as inscrições pelo site ficam abertas de acordo com a disponibilidade.

