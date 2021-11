Evento online e gratuito discute gestão de riscos e segurança tecnológica

Por Bússola

No próximo mês, entre os dias 3 e 4, será realizada a segunda edição do On Security, evento online promovido pelo grupo Daryus, referência em consultoria e educação em gestão de riscos e segurança. Nesta edição o tema central é “Ahead of the Enemy” e as palestras trarão debates sobre os últimos acontecimentos de ataques cibernéticos, vazamento de dados e crises corporativas que marcaram o ano de 2021, além de trazer dicas e conselhos valiosos para se preparar para os próximos desafios.

Destinado para estudantes e profissionais que atuam nas áreas de gestão de riscos, continuidade de negócios, gestão de crise, segurança da informação, cibersegurança, perícia forense e demais entusiastas do segmento, o encontro tem como um dos diferenciais oferecer diversos prêmios para quem participar e indicar amigos.

Cada participante poderá concorrer a prêmios que serão disponibilizados por um, cinco, sete, 12 ou 20 amigos indicados, além de umas recompensas exclusivas para as duas pessoas que mais tiverem participado da dinâmica de indicação. Vale ressaltar que, para a indicação ser considerada, é necessário que o participante tenha confirmado sua presença por meio do link exclusivo disponibilizado por e-mail no ato da inscrição.

“Nossa última edição foi um sucesso. Tivemos mais de 15 mil inscritos e esperamos trazer conteúdos ainda mais relevantes neste encontro. Compartilhar informações relevantes e democratizar o ensino é um dos ideais do nosso grupo e o On Security é uma das bases para essa valiosa troca”, declara Nadia Guimarães, COO do grupo Daryus.

Confira alguns dos palestrantes já confirmados:

Jeferson D'addario, CEO do grupo Daryus;

Ana Moura, Digital Forensics Analyst — Governo do Estado de São Paulo e professora de pós-graduação — IDESP;

Thiago Bordini, coordenador da pós-graduação — IDESP e Head de Cyber Threat Intelligence & Delivery — Axur;

Cláudio Dodt, CISSP, CISM, CDPSE, CRISC, ISO 27001 LA, ISO 27701 LI e especialista em cyber security e privacidade de dados;

Fabio Varricchio, CEO e co-founder at SENSR.IT;

Ricardo Tavares, coordenador da Pós-graduação — IDESP e especialista em cyber security;

Emerson Predolim, advogado, DPO e especialista em proteção de dados e direito digital;

Reinaldo Correa, DPO, especialista em privacidade e proteção de dados, senior business developer Daryus Consultoria;

Cristian Souza, especialista em desenvolvimento seguro, professor IDESP e consultor de cyber security na Daryus Consultoria;

Eduardo Santos, Senior Application Security Engineer at PicPay | AppSec Analyst | Information Security | Professor IDESP;

Osvaldo Aranha, Head of Data & AI — Azure at Microsoft;

Carlos Aros, diretor de Conteúdo Jovem Pan;

Pedrita Miranda, Regional Manager at HSI Institute; ITIL MP; ITIL Expert | Instrutora oficial Exin; e PeopleCert;

Renata Wada, coordenadora de Negócios TI — Latam Airlines;

Rafale Koike, Solutions Architect at Amazon Web Services (AWS).

