Empresas de TI oferecem mais de 400 vagas no Brasil em 2022

Cada vez mais, as empresas de tecnologia e as startups vêm se destacando no mercado de trabalho. Isso porque, em meio à crise econômica e à recessão, esses são os setores em que mais empregam no Brasil. De acordo com os dados divulgados pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), de janeiro a agosto deste ano, o setor de tecnologia contratou 147.248 novos profissionais no Brasil, o que corresponde a um aumento de 149% em relação ao ano anterior — 59.000 novos profissionais.

Ao longo de 2021, muitas PMEs e startups de serviços receberam aportes, expandiram suas operações e estão ampliando suas equipes. É possível encontrar oportunidades para atuar em diferentes setores como tecnologia, comercial, logística, recursos humanos, marketing, operações, entre outras, para trabalhar nos modelos remoto, híbrido e presencial. Ao todo, são mais de 400 vagas anunciadas para diversos níveis de senioridade para profissionais e região do país.

Confira abaixo as oportunidades para quem quer começar 2022 empregado:

CleanCloud

A CleanCloud tem dez vagas para trabalho 100% remoto para a área de tecnologia, nas posições de Tech Lead, DevOps Pleno, Desenvolvedor(a) Pleno Full Stack, Junior Front End e Junior Java. Há também oportunidades no formato híbrido, com escritório no Cubo Itaú em São Paulo, para Analista de Marketing (Sr.), Analista de Produto Pleno (Cybersecurity), Executivo de Conta Farmer e Business Development Representative. Para quem está no início de carreira, há vaga para estágio de Business Development Representative, também em modelo híbrido. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Kovi

A Kovi, startup que está revolucionando o acesso ao carro na América Latina, está com mais de 23 vagas para diversas áreas para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo/SP e em Porto Alegre (RS). Há posições abertas para Customer Experience, Jurídico. Manutenção, Marketing, Operações, Pátio, Qualidade e Recursos Humanos. Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre a empresa, suas vagas e se candidatar por meio do link.

Catho

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos de forma gratuita, está com 26 vagas abertas para trabalho remoto. A maioria das posições são para atuar na área de Desenvolvimento, em cargos que vão desde Tech Lead até Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas. Além disso, também há vagas para trabalhar nas posições de Infraestrutura e Devops, Produtos, B2C, Estratégia, Gente & Gestão e Inteligência Artificial. Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar pelo site.

Veek

A mobtech Veek conta com duas oportunidades para profissionais que queiram fazer parte da primeira operadora de celular com plano gratuito no mundo. As vagas estão disponíveis para todas as regiões do país, em modelo remoto, com a possibilidade de atuar de forma híbrida em São Paulo/SP, caso seja de interesse do candidato. As posições são para Desenvolvedores de Software, incluindo Desenvolvedor Front-end Javascript Pleno e Product Manager (Sênior ou Especialista).

Provu

A Provu (ex-Lendico), fintech especializada em crédito pessoal e meios de pagamento totalmente digitais que nasceu em 2015 com o objetivo de revolucionar o mercado de empréstimos com taxas justas e personalizadas está com diversas vagas abertas para: Analista de Infraestrutura, Analista de Sistemas (API), Analista de Sistemas (DevSecOps), Analista de Suporte Técnico, Analista de Suporte a Sistema, Desenvolvedor Back-End, Desenvolvedor Front-End, Database Administrator, Tech Lead, Lead Designer, Gerente de Produto, Analista de Processos, Engenheiro de Dados, Business Analytics, Gerente de Planejamento Comercial, Financial Analytics, Analista de Estratégia de Crédito, Analista Financeiro, Especialista Contábil, entre outras posições. Há opções de vagas para júnior, sênior, gerente e exclusivas para 50+. Os interessados podem se candidatar pelo site.

N5

A N5, empresa de software para Fintechs, Bancos e Seguradoras, cresce em ritmo acelerado e está com mais de cem vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do mundo trabalharem em modelo remoto. A N5 busca agregar novos colaboradores em posições-chave como Front End Developer, Back End, Full Stack, Cientista de Dados, Big Data, Architect e Sysadmin, entre outros. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Shopper

A shopper.com.br, maior supermercado 100% online do país, está com vagas abertas para os cargos de Analista Administrativo (exclusivo para PCD), Analista de Contratos, Analista de Gestão de Estoque, Analista de Logística, Analista de Processos Jr, Analista de Relacionamento com o Cliente, Aprendiz, Auxiliar de Compras, Comprador Jr, Coordenador de Operações, Desenvolvedor Web Full-Stack, Estagiário, Líder Logístico, Operador Jr, QA Analystic e Supervisor de Operações. Para se candidatar a uma dessas oportunidades, basta acessar o site.

Alura

A Alura, maior plataforma brasileira de cursos online de tecnologia, está com 24 vagas com a possibilidade de trabalhar no modelo remoto. As oportunidades vão desde Analista (Comercial, de Conteúdo Sênior, Customer Success, de Growth e Performance, Inbound Marketing Sênior), Designer Instrucional, Executivo de Contas até Gerente (de Comunicação, Produtos e Projetos). Confira a lista completa das áreas disponíveis e se inscreva no link.

Stake

A australiana Stake, plataforma que conecta pessoas de diferentes países ao mercado de ações americano, está com cerca de dez vagas abertas para sua sede no Brasil, em São Paulo. As oportunidades são para cargos como Analista de Customer Success, Analista de Operações, Engenheiro de Software de Back End e Front End, Gerente de Produto e Engenheiro de Teste de Software, dentre outros.

Avla

A Avla, startup chilena que chegou ao Brasil para revolucionar o segmento de seguro empresarial, está com dez vagas para diversas áreas de atuação como Desenvolvimento, Contabilidade, Designer, Marketing e outras.

Creditú

A Creditú, fintech chilena que chega ao Brasil para revolucionar o mercado imobiliário, oferecendo crédito para profissionais que dificilmente conseguiriam um empréstimo com as instituições bancárias por não terem um emprego e um salário fixo, está com 11 vagas para diversas áreas de atuação. Há posições abertas em Desenvolvimento, Marketing, Analista de Crédito e Comercial. Os interessados podem se candidatar por meio deste link.

Logcomex

A Logcomex, startup que revolucionou o comércio exterior com big data, automação e tecnologia por meio de sua plataforma de pesquisas sobre importações e exportações, está com 19 vagas disponíveis. Há posições abertas nas áreas Comercial, Engenharia, Dados, Marketing e Pessoas. Os interessados podem se candidatar por meio deste link.

Tembici

A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, conta com vagas em diversos cargos para as áreas de Planejamento Urbano, Pessoas, Operação, Growth, Tecnologia e outras.

Vadu

O Vadu, fintech brasileira de soluções de análise, automação e monitoramento para o mercado de crédito, está com quatro vagas abertas para os seguintes cargos: Coordenador de Sales Development Representative (SDR); Sales Development Representative (SDR) e Executivo Comercial. Para se candidatar às oportunidades, os interessados devem enviar o currículo por e-mail para rh@vadu.com.br com o título da vaga no assunto.

Intuit QuickBooks

A Intuit QuickBooks, fintech multinacional que apoia empreendedores com tecnologia para gestão financeira, está com 17 vagas abertas para profissionais de tecnologia, de diferentes especialidades e níveis de senioridade. Há oportunidades para front-end, back-end, full stack, entre outros, de júnior a sênior. Essas posições vão integrar a área de desenvolvimento e tecnologia do Brasil, que está incorporada ao time global. Entre os requisitos para as posições está o conhecimento de inglês — embora não seja necessária fluência no idioma para profissionais de nível júnior, já que a Intuit Quickbooks oferece subsídios para o aprendizado da língua. As inscrições podem ser feitas na página de carreiras da Intuit.

Adyen

A empresa global de tecnologia de pagamentos, Adyen, está com vagas abertas para Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Gerente de Contas, Gerente de Parceria Financeira, Analista de Dados de Negócios, Recrutador de Tecnologia Latam, Suporte de Vendas, Desenvolvedor Java Sênior, e Especialista em Parcerias. A contratação de desenvolvedores não tem número limitado, porém os profissionais precisam saber programar em Java, independentemente da formação universitária ou diploma.

Ahgora

A Ahgora, ecossistema de startups focado em gestão de pessoas, está com posições abertas para as empresas Ahgora, Ahfin, WebTraining e Velti, incluindo oportunidades remotas, presenciais ou híbridas nas regiões de Florianópolis, Americana e São Paulo. Há vagas disponíveis em áreas como Marketing, Desenvolvimento de Software, Jurídico e Comercial, em diferentes níveis - desde estágio até especialistas e coordenadores.

Foxbit

A Foxbit é uma das maiores e mais antigas exchanges de criptomoedas do mundo e tem vagas abertas para Product Manager Pleno, Backend Engineer Senior e Sr Product Manager | Bilíngue, com fluência em Chinês. Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

SoluCX

A SoluCX, empresa de pesquisa de satisfação e NPS (Net Promoter Score), localizada em São José dos Campos (SP), está com diversas vagas disponíveis para atuar nas áreas Comercial, Design, Marketing, Operações e Tecnologia. A maior parte dessas oportunidades é para atuação no modelo híbrido. Os candidatos interessados precisam residir próximo à sede da empresa. Algumas posições têm como objetivo recrutar profissionais no regime PJ e outras são CLT. Os interessados deverão candidatar-se por meio do link.

Sinqia

Líder em softwares e inovação para o setor financeiro no Brasil, a Sinqia está com inúmeras vagas abertas. Dentre elas estão oportunidades nos setores de TI, Recursos Humanos, M&A e Financeiro. As oportunidades são para trabalhar em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), mas as posições são para atuar Para mais informações sobre a vaga e inscrições, acesse o site.

Justos

A Justos, startup de seguros que utiliza dados para oferecer preços mais justos para quem dirige de forma consciente, está com sete vagas abertas para posições como Backend Engineer, Frontend Engineer, Analytics Engineer e Technical Project Manager. Essas oportunidades são para trabalho 100% remoto. Ou seja, profissionais de todo o país podem se candidatar.

Portal de Compras Públicas

O Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, está ampliando seu time para atuar presencialmente no escritório da startup em Brasília. São 8 vagas abertas para Estagiário Administrativo, Atendente de Contact Center, Consultor Inside Sales, Analista de Requisitos, Diretor de Arte Jr, Analista de Marketing Jr com foco em eventos e parcerias, Analista de Atendimento Ativo e Desenvolvedor Back End Pleno. Para os interessados em fazer parte da equipe da govtech, basta se candidatar no link.

Pravaler

O Pravaler, principal plataforma de soluções para o ecossistema de educação do país, está com 15 vagas abertas na área de tecnologia, divididas entre híbridas e totalmente remotas. Os cargos são para diferentes níveis, desde desenvolvedor pleno a gerente de Engenharia de Software. Para se candidatar a essas e outras vagas, basta acessar o link.

Festalab

A Festalab, plataforma que oferece serviços para criar e divulgar eventos, como aniversários infantis, batizados, chás de bebê e casamentos, está com duas vagas abertas. As oportunidades são para Analista de Relacionamento e UX Designer. Para os interessados, basta enviar um e-mail com o currículo para laura.baccaglini@festalab.com.

BenCorp

A BenCorp, healthtech de gestão integrada de soluções inovadoras em benefícios, saúde ocupacional e segurança do trabalho, que assiste mais de 500 mil vidas, está com vagas abertas na área de tecnologia e inovação. Dentre elas está a oportunidade de analista de suporte SOC — Security Operations Center. Os interessados podem se candidatar por meio do e-mail selecao@bencorp.com.br.

Saúde da Gente

A Saúde da Gente, hub de soluções pioneira no segmento de saúde digital, está com uma posição aberta para vaga de Sales Development Representative (SDR). A empresa também possui um banco de talentos. Os interessados podem se candidatar através do e-mail relacionamento@saudedagente.com.br.

BYJU’S FutureSchool

A BYJU’S FutureSchool, maior edtech do mundo em educação interativa online, está com vagas abertas em diversas áreas: Comercial, Tecnologia, Ensino e Comunicação. Os cargos são para diferentes níveis, desde estágio a coordenador. Os interessados em fazer parte do processo seletivo devem se inscrever pelo site.

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com uma vaga aberta para o cargo de Desenvolvedor Backend e com algumas oportunidades para quem procura estágio nas áreas comercial e suporte ao cliente. Os interessados podem se candidatar por meio do site.

Consolide

A Consolide, startup de registro de marcas, está com vagas abertas para trabalho remoto e presencial, em Araranguá (SC) para atuar nos cargos de Designer de Interface UX (Júnior), Designer Gráfico (Júnior) e Vendedor Interno. Se interessou por alguma vaga? Basta se candidatar pelo site da Consolide.

Feba Capital

A empresa americana de investimentos Feba Capital está com dez oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de desenvolvimento e design. As vagas são para os cargos de Director of Engineering, Backend/API Engineer, Full Stack Engineer, Senior PHP Developer, PHP Developer, Mobile Applications Developer, Front-end Developer, Senior UI/ UX Designer, UI Designer e Product Manager. Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Feba.

OiMenu

A OiMenu, startup de cardápios digitais, está com vagas abertas, em modelo de trabalho presencial e remoto, para os cargos de PHP Developer e Suporte Técnico. Os interessados podem enviar o currículo pelo Linkedin ou para o contato da empresa: contato@oimenu.com.br.

