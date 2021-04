Elo e PicPay devolvem até 50% do valor gasto em compras virtuais

A Elo e o PicPay anunciam promoção que dá até 50% de cashback – dinheiro de volta – em compras online até o dia 15 de maio. A oferta é válida em todo o Brasil e pode ser ativada pelo app PicPay ao pagar com cartão Elo em diversos estabelecimentos virtuais e produtos como cerveja, crédito para games, eletrodomésticos, vestuário e presentes criativos.

Para aproveitar a promoção, basta entrar em um dos estabelecimentos online parceiros, selecionar os produtos que desejar e finalizar com o pagamento via PicPay, com cartão Elo. As compras nos sites Recarga Jogo (recargajogo.com.br/app ) e CodaShop (codashop.com/br) devolvem até 50% do valor gasto – limitado a R$ 45 de volta. Já as lojas Mizuno (mizuno.com.br/), Under Armour (underarmour.com.br), O Clube do Malte (clubedomalte.com.br) e Imaginarium (loja.imaginarium.com.br) dão 45% de cashback – limitados a R$ 45. E os produtos à venda em Compra Certa (compracerta.com.br), Brastemp (brastemp.com.br) e Consul (loja.consul.com.br/) retornam 40% do valor da compra – limitado a R$ 100.