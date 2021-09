Elo e Cuponeria devolvem até 100% do valor de compra digital em cashback

A Cuponeria, uma das principais plataformas de descontos do Brasil e a Elo, uma das principais empresas de tecnologia de pagamentos do Brasil, se uniram para oferecer cashback para clientes de mais de 140 milhões de cartões Elo já emitidos. O benefício garante a partir desta semana um mimo adicional para os clientes, que poderão usufruir do saldo acumulado em sua carteira digital na Cuponeria para economizar em grandes lojas e marcas.

Em parceria com os principais varejistas do país, o cashback está habilitado em quase todos os maiores sites de e-commerce, como por exemplo: Americanas.com, O Boticário, Submarino, Centauro, Cobasi, Casas Bahia e Netshoes, e em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, móveis e outros.

O que antes seria uma compra normal, agora passa a valer um reembolso equivalente a uma porcentagem da quantia gasta. Essa porcentagem começa em 1,5% e pode chegar a 100% em campanhas especiais. As ofertas sujeitas a cashback estão disponibilizadas no site de promoção e ainda podem ser acessadas via extensão para Google Chrome da Cuponeria. A ferramenta avisa o usuário sempre que ele entrar em um site que oferece desconto ou cashback, permitindo a ativação sem trocar de tela, e ainda ativar atalhos para desktop e celular.

