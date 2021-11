Educação financeira na infância: saiba por que ela é tão importante

Seus filhos sabem lidar bem com o dinheiro? Uma boa educação financeira, ainda na infância, é fundamental para o futuro deles. Ensinar desde pequeno a importância do dinheiro, da poupança e dos investimentos auxilia na criação de adultos mais conscientes. Porém, muitos pais e escolas têm dúvidas sobre como abordar o tema com seus filhos e alunos.

O assunto, tão crucial para criar responsabilidade em crianças e adolescentes, precisa ser abordado para que eles cresçam sabendo o valor do dinheiro e como administrá-lo. A educação financeira na infância, seja na escola ou em casa, traz ganhos até mesmo para o comportamento das crianças. A partir desse conceito, elas compreendem melhor que, como nossos pais diziam, “dinheiro não dá em árvore”.

Para saber mais sobre a importância desse tema e como aplicar seus conceitos na vida das crianças, Marcelo Siqueira, colunista de finanças do jornal Joca, preparou algumas dicas junto à Bússola.

Educação financeira desde a infância é importante para que os jovens:

Desenvolvam uma relação saudável com o dinheiro; Entendam que existe uma relação de troca do nosso tempo (trabalho) pelo dinheiro; Tornem-se adultos mais seguros diante de suas escolhas financeiras; Incorporem isso no seu dia a dia de forma natural, como outro assunto qualquer; Tenham um canal aberto de comunicação sobre o tema; Enxerguem a própria relação com o dinheiro; Não fiquem com uma sensação de “dito pelo não dito” no ambiente familiar (somos observados o tempo todo por eles).

Entendemos que ensinar as crianças a lidar com dinheiro, a partir das noções básicas, é o primeiro passo para que elas sejam capazes de gerir as próprias finanças de modo mais equilibrado no futuro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube