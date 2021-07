Dia do Biscoito: categoria alcança US$ 100 milhões com exportações

Hoje é o Dia do Biscoito. Mais que um petisco, o biscoito é representante de uma indústria que é uma das principais para o Brasil e para o mundo. Com uma origem que remonta ao Egito Antigo, quando os biscoitos eram utilizados como oferendas aos deuses em troca de chuvas para que o solo permanecesse sempre fértil, o snack está presente em 100% dos lares brasileiros, segundo a Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados).

Segundo um levantamento realizado pela consultoria Nielsen para a Abimapi, a indústria de biscoitos atingiu R$ 20 bilhões em faturamento e 1,5 milhão de toneladas em produtos em 2020. Esses números representam um aumento de 6% em faturamento e de 2% em volume de vendas na comparação com 2019.

No mercado externo, o Brasil está entre os 20 maiores fornecedores globais de mais de 30 tipos de biscoitos. De acordo levantamento feito pela associação, a exportação de biscoitos aumentou 15,2% no primeiro semestre deste ano. Para o ano, a indústria de biscoitos espera alta de 15% em receita e de 10% em volume com exportações da categoria. A expectativa é alcançar faturamento de US$ 100 milhões com as vendas externas de 60 mil toneladas de biscoito.

Segundo o presidente executivo da Abimapi, Claudio Zanão, o crescimento das vendas foi puxado principalmente pela valorização do dólar ante o real, que torna as exportações dos alimentos mais atraentes para os fabricantes brasileiros. O executivo acrescenta que o resultado positivo ocorreu apesar da situação econômica instável do país, da alta do preço da farinha e da crise do transporte marítimo global, com aumento expressivo do frete.

Uma das principais fabricantes de biscoitos do país, a Mondelēz Brasil, registrou, em 2020, alta de 7,2% em vendas deste segmento, impulsionada pela marca Oreo. Líder entre os biscoitos recheados no Brasil, Oreo é líder no mundo e, em 2019, atingiu o recorde de US$ 3 bilhões em vendas de biscoitos em todo o mundo. Club Social, outra marca da companhia voltada para o público de adultos jovens, é a marca pioneira em biscoitos salgados portáteis no Brasil e líder em valor no mercado de biscoitos salgados.

“O dia do biscoito é uma data muito celebrada por nossa indústria, porque representa não só o carinho que os brasileiros têm por esta categoria, mas a força da indústria em todo o mundo. Temos muito orgulho de ter Oreo e Club Social em nosso portfólio e sentir o quanto nossos consumidores se conectam com nossas marcas”, diz Fabiola Menezes, diretora de marketing de biscoitos da Mondelēz Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também