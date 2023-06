Como esta página motivacional virou um hub que fatura R$ 3,5 milhões

Após quase uma década de sua criação, a página de Facebook Resiliência Humana, que, no início, divulgava mensagens voltadas para o desenvolvimento pessoal, transformou-se de maneira drástica. É hoje um hub de autoconhecimento, que por meio de lives, cursos online, livros e e-books, já impactou a vida de mais de 12 milhões de pessoas.

O portal apresenta um faturamento de R$ 3,5 milhões ao ano e quer ainda mais. Investindo em 2023 mais de meio milhão de reais em capacitação, validação de método e na própria companhia, o hub tem, segundo o seu fundador, o terapeuta e escritor Robson Hamuche, a expectativa de crescer três vezes o valor atual da empresa em 2024.

Hamuche relata que a ideia para o desenvolvimento do Resiliência Humana surgiu em 2014, quando ele, ainda proprietário de uma empresa do mercado têxtil, passava por momentos difíceis. Na ocasião, ele mesmo consumindo conteúdo direcionado a desenvolvimento pessoal, resolveu divulgar esses ensinamentos para o maior número de pessoas possível. Surgiu então o canal Resiliência Humana (RH) – que não coincidentemente levava as mesmas iniciais de seu nome – primeiramente como uma página no Facebook, depois em outras frentes, como o Instagram, Twitter e YouTube.

Pandemia

A iniciativa hoje se tornou um hub formado por uma comunidade de especialistas, que cresceu especialmente durante a pandemia de covid-19, chamando a atenção das pessoas afetadas pelo isolamento social, em busca de motivação.

O conteúdo do portal também tem despertado a atenção das empresas que buscam o hub para auxiliar seus colaboradores a enfrentar os desafios constantes de uma vida atribulada.

“As empresas entenderam que precisam cuidar da saúde mental de seus funcionários, a fim de evitar que eles partam em busca de outras oportunidades de emprego ou sofram burnout”, afirma.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Por que os planos de gerenciamento de mudanças falham?

Benefícios: 3 a cada 10 empresas consultam colaboradores na hora de escolher um fornecedor

Profissional de RH: o missionário para encantar e engajar os colaboradores