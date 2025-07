Como essa concessionária está lidando com o desafio de treinar times comerciais no setor funerário

O setor funerário é desafiador, pois lida com pessoas em luto e que precisam de um atendimento muito diferente do tradicional. Para o Grupo Maya, que assumiu cinco cemitérios de São Paulo em 2020, a adequação do atendimento comercial depende da criação de times sensibilizados.

Para tal, a empresa vai começar, a partir do segundo semestre, mais uma rodada dos seus treinamentos voltados para ética, acolhimento e atendimento adequado a clientes que estão passando pelo luto.

“A reformulação estratégica inclui mudanças nas práticas de atendimento, comunicação com o cliente e reposicionamento da identidade institucional — como a substituição dos números das quadras por nomes e frases que transmitam acolhimento e personalização”, explica Ricardo Gontijo, presidente da concessionária.

Trajetória voltada para adequação

O atual ciclo de treinamentos comerciais começou em fevereiro. A nova edição, que será promovida em julho, tem foco nos colaboradores da equipe comercial de cemitérios e funerárias, visando à qualificação do atendimento prestado.

A iniciativa prevê ainda outras duas etapas ao longo de 2025, como parte de um programa contínuo de qualificação.

Segundo o Grupo Maya, a abordagem é humanizada, o treinamento busca clareza na comunicação e tudo está centrado na missão de oferecer experiência respeitosa e eficiente às famílias atendidas.

Além da área comercial, ao longo do ano o Grupo Maya promove formações voltadas ao fortalecimento de rotinas internas ligadas à governança e à conduta ética, envolvendo a alta gestão em ações que visam consolidar o controle institucional e ampliar a credibilidade dos serviços perante a sociedade.

A meta é ampliar gradualmente a participação dos demais colaboradores, com a expectativa de atingir todo o quadro funcional, reforçando a adoção de valores éticos em todos os setores, o respeito às normas e o comprometimento com a responsabilidade pública.

